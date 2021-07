Molti colpi di scena attendono i fan di Una vita che, nelle prossime puntate in onda su Canale 5, assisteranno all'omicidio di Marcia Sampaio. La giovane verrà pugnalata a morte da Genoveva, la quale si sbarazzerà una volta per tutte della sua rivale. Salmeron in seguito, cercherà di sviare i sospetti e farà ricadere la colpa dell'assassinio su Cesareo, il quale verrà arrestato da Mendez.

Una vita, anticipazioni: Genoveva sospettata dell'omicidio di Marcia

Nelle prossime puntate di Una vita, Genoveva riuscirà a sbarazzarsi una volta per tutte di Marcia.

Quest'ultima verrà attirata con l'inganno presso i Giardini del Principe dove verrà accoltellata a morte proprio da Genoveva. Il corpo senza vita della giovane brasiliana verrà ritrovato da Cesareo il quale vedrà fuggire dal luogo del delitto una persona vestita tutta di nero. La notizia della morte di Marcia sconvolgerà tutta Acacias ed in particolare Felipe il quale non si darà pace e cercherà il responsabile dell'omicidio della sua amata. Anche Mendez comincerà ad indagare sul delitto e i suoi sospetti ben presto ricadranno su Genoveva e Santiago. Quest'ultimo intanto, sarà fuggito in Brasile.

Genoveva cerca di sviare i sospetti

Nel corso dei prossimi episodi di Una vita, Felipe vorrà andare fino in fondo alla vicenda e penserà di recarsi in Brasile per parlare con Santiago.

Alla fine però, l'avvocato deciderà di rimanere ad Acacias, soprattutto dopo che Genoveva lo minaccerà di non farsi più trovare al suo ritorno. Salmeron, dopo essere riuscita ad impedire a Felipe di partire, dovrà fare i conti con i sospetti del Commissario Mendez, il quale si sarà convinto che sia stata proprio la moglie di Felipe ad uccidere Marcia.

Il convincimento del Commissario sarà sempre più forte soprattutto dopo che Cesareo dichiarerà di aver visto una donna vestita di nero abbandonare il luogo del delitto e simile nelle movenze proprio a Genoveva. Quest'ultima invece, cercherà di sviare i sospetti su di lei.

Salmeron incastra Cesareo, Mendez arresta il guardiano per omicidio

Genoveva dunque, farà presente a Mendez che presso il luogo del delitto, saranno solite incontrarsi le coppiette di innamorati e insinuerà che proprio Cesareo potrebbe essere stato l'amante di Marcia e che potrebbe essere lui l'assassino.

Genoveva dunque, non esiterà a mettere in cattiva luce il guardiano per cercare di salvarsi ancora una volta. Il tutto per Cesareo precipiterà nel momento in cui Mendez durante una perquisizione in casa sua, ritroverà una catenina appartenente a Marcia. A questo punto, il Commissario sarà costretto ad arrestare Cesareo con l'accusa di aver assassinato Marcia.

Riusciranno Mendez e Felipe a scoprire che dietro a tutto c'è lo zampino di Genoveva? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Una vita.