Grandi novità nella prossima edizione di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, in onda a partire dal prossimo settembre 2021 su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che, ancora una volta, la padrona di casa della trasmissione ha scelto di stupire il suo pubblico, dimostrando di essere particolarmente attenta ai cambiamenti della società. E così, sul trono di Uomini e donne dal prossimo settembre, approderà la prima tronista trans che, in queste ore, si è palesata sui social presentandosi al pubblico che avrà modo di conoscerla in tv.

Anticipazioni Uomini e donne 2021-2022: a settembre la prima tronista trans

Nel dettaglio, sulle pagine di Dagospia è stato anticipato che quest'anno Maria De Filippi apporterà una piccola rivoluzione nello studio del suo Uomini e donne, dato che per la prima volta darà la possibilità ad una donna transessuale, di cercare l'amore in televisione.

Fino a poche ore fa, vi era il massimo riserbo sul nome e l'identità della prima nuova tronista trans della storia del programma.

A rompere il silenzio è stata la diretta interessa che, sui social, ha scelto di presentarsi ufficialmente agli spettatori che da settembre in poi, si appassioneranno alle sue vicende sentimentali a Uomini e donne.

Nicole rompe il silenzio sui social: 'Sono io la tronista trans'

E così, possiamo svelarvi che la prima tronista trans si chiama Nicole Scavuzzo: è una modella e un'attivista per i diritti LGBTQ che si è trasferita per qualche tempo a Londra per motivi di lavoro. Di Nicole si sa che ha già portato a compimento il suo percorso di transizione e che attualmente fa la commessa.

"Non vedo l'ora", ha scritto Nicole in un tweet che ha pubblicato in queste ore sui social, riportando la notizia della prima tronista trans che approderà nello studio della popolarissima trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Insomma Nicole sembra avere davvero tutte le carte in tavola per riuscire a conquistare il gradimento degli spettatori e per cercare anche il grande amore a Uomini e donne.

I complimenti di Monica Cirinnà per Maria De Filippi

In attesa di vederla all'opera, dopo la notizia legata a questa importantissima novità che Maria De Filippi ha scelto di apportare al suo programma, sono arrivati i complimenti anche da parte di Monica Cirinnà, che già in passato si era congratulata con la conduttrice di Uomini e donne, per la scelta di aprire le porte del suo programma al mondo gay.

"In questo clima di fragilità umana e sociale, ancora una volta la lungimiranza e il coraggio di Maria De Filippi, si mettono al servizio della cultura della diversità", ha ammesso Cirinnà.