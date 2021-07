Ida Platano finisce di nuovo al centro delle polemiche. La dama di Uomini e donne trono over, in queste ultime ore, si è trovata a fare i conti con alcune critiche da parte dei numerosi fan che la seguono sui social, i quali l'hanno accusata di fare un uso eccessivo dei filtri presenti sui social per modificare le immagini e le stories che pubblica quotidianamente sul suo profilo Instagram. Un'accusa alla quale Ida ha scelto di replicare in prima persona, postando sul suo profilo una serie di stories in "formato nature".

Ida Platano di Uomini e donne sbotta contro i detrattori che la accusano di usare filtri

Nel dettaglio, la dama di Uomini e donne si è ritrovata a fare i conti con delle critiche da parte dei fan, i quali hanno puntato il dito contro la dama per l'utilizzo smisurato dei filtri presenti su Instagram, che userebbe per modificare gli scatti che pubblica in rete e sui social.

"Per tutte quelle che hanno da dire: sei sempre con i filtri", ha detto Ida postando i filmati in cui appare in versione naturale, senza utilizzare alcun tipo di filtro presente su Instagram.

"Sono uguale, cambia poco", ha prontamente risposto la dama contro chi le ha fatto tale accusa social, aggiungendo di non ritenere per nulla strano il fatto che se ne faccia uso sui social, come fanno la stragrande maggioranza delle influencer.

Il possibile ritorno di Ida Platano nella prossima edizione di Uomini e donne

Insomma una polemica che la dama di Uomini e donne ha rispedito al mittente mentre si gode il suo periodo di vacanza estivo, in attesa della prossima edizione del dating show sentimentale.

Non si esclude, infatti, che Ida Platano possa essere una delle dame che rimetterà piede in trasmissione a partire dal prossimo settembre, per mettersi di nuovo in gioco e cercare così la sua anima gemella.

Un'altra dama che, quasi sicuramente ritornerà in scena a Uomini e donne, dovrebbe essere Gemma Galgani, ormai diventata una delle colonne portanti della trasmissione Mediaset.

Da Gemma a Isabella Ricci: le dame che dovrebbero tornare in studio a settembre

Da ben dodici anni, la dama torinese è in gioco alla ricerca del suo principe azzurro.

Una presenza che, soprattutto nel corso delle ultime stagioni televisive, ha alimentato non poche critiche, complice il fatto che il pubblico inizia a dire di essere stufo della sua presenza.

Occhi puntati anche sulla dama Isabella Ricci: entrata in gioco nel corso delle ultime puntate della passata edizione, ha fatto subito breccia nel cuore del pubblico, al punto da ammettere di essere lei stessa particolarmente emozionata e sorpresa dall'ondata di affetto ricevuta dagli spettatori di Uomini e donne.