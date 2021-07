Jessica Antonini, ex tronista di Uomini e donne, torna nuovamente all'attacco sui social, ma questa volta non ha puntato il dito contro il suo ormai ex fidanzato Davide Lorusso. La donna, infatti, si è lasciata andare a delle rivelazioni sul conto di un personaggio ben noto al pubblico italiano. Trattasi di Fabrizio Corona, l'ex re dei paparazzi costantemente al centro dell'attenzione mediatica per i suoi "guai giudiziari", il quale pare che debba ancora restituire dei soldi all'ex tronista del programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

La stoccata di Jessica contro Fabrizio Corona

Nel dettaglio, Jessica Antonini non ha mai nascosto di aver avuto a che fare con Fabrizio Corona negli anni scorsi e sui social si è lasciata andare a delle rivelazioni inaspettate sul conto dell'ex re dei paparazzi.

"Sto ancora aspettano che mi richiami, che mi restituisca i 1.000 euro di contratto che non ha rispettato e i soldi della mia immagine per foto e video", ha sbottato l'ex tronista di Uomini e donne, rivelando così di dover ricevere del denaro dall'ex fidanzato di Belen Rodriguez, per dei lavori che hanno fatto insieme in passato.

"Sarà che è un vizio in Lombardia sparire, chiameremo Chi l'ha visto" ha proseguito ancora Jessica, lanciando così una sottile frecciatina non solo a Corona, ma anche nei confronti del suo ex fidanzato Davide.

La fine della storia d'amore tra Jessica e Davide, nata a Uomini e donne

Proprio qualche settimana fa, l'ex tronista di Uomini e donne aveva confermato sui giornali la fine della sua relazione con Davide, iniziata proprio nel programma dei sentimenti di Canale 5.

In quell'occasione aveva ammesso di aver perso le tracce di Davide. A quanto pare da un momento all'altro non l'avrebbe più cercata, mettendo così la parola fine alla loro relazione durata circa sei mesi.

Un duro colpo per Jessica, la quale non ha mai nascosto di aver sofferto per il modo in cui Davide ha chiuso la loro relazione.

Al tempo stesso, però, l'ex tronista di Uomini e donne ha mosso anche dei dubbi nei confronti del ragazzo, arrivando a ipotizzare che potesse essere omosessuale.

Si attende la replica di Corona a Jessica

A tali insinuazioni Davide ha scelto di non replicare, preferendo trincerarsi in un rigoroso silenzio e prendendo le distanze anche dal mondo social.

Sta di fatto che tra Jessica e Davide non c'è stato più alcun tipo di riavvicinamento e i due hanno preso definitivamente due strade differenti.

Cosa succederà, invece, per quanto riguarda la questione Fabrizio Corona? L'ex re dei paparazzi farà chiarezza su questo denaro che dovrebbe restituire all'ex protagonista di Uomini e donne?