Samantha e Alessio si sono lasciati. La coppia, nata a Uomini e donne, da qualche giorno era al centro del gossip, per via di una foto dell'ex corteggiatore, in compagnia di un'altra ragazza e, in rete, erano trapelate indiscrezioni riguardo ad un'ipotetica crisi fra i due fidanzati. Nella giornata di domenica 18 luglio, Samantha ha annunciato su Instagram la fine della sua storia d'amore con Alessio, spiegando le motivazioni. Come rivelato da Curcio, gli scatti del suo compagno con un'altra donna sono stati solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso e, l'ex tronista ha provato in ogni caso a recuperare la relazione con il suo fidanzato, ma senza successo.

Samantha annuncia la fine della storia con Alessio, nata a Uomini e Donne

Samantha Curcio ha pubblicato un post su Instagram in cui ha spiegato che la sua relazione con Alessio è terminata, dichiarando: ''Sono le 5 del mattino, dell'undicesima notte in cui non riesco a dormire per l'angoscia che mi divora. Scrivo a quest'ora perché è come se mi sentissi al riparo, perché vi immagino tutti a dormire, perché questo mondo virtuale, in questa circostanza, mi fa molta paura, sono una ragazza normale. Non avrei mai pensato di dover scrivere questo e, invece, la vita è imprevedibile''. L'ex tronista di Uomini e Donne ha poi parlato del rapporto con Alessio, rivelando: ''Non riesco a stare in una relazione in cui manca il bacio del buongiorno e anche quello della buonanotte''.

Samantha e Alessio si sono lasciati poche settimane dopo la scelta di Uomini e Donne

Samantha ha proseguito il post, confidando di avere avuto ulteriori problemi nel suo rapporto con Alessio e ha spiegato che mancava anche il dialogo e sentiva di non avere attenzioni da parte del suo compagno. L'ex protagonista di Uomini e Donne ha inoltre aggiunto: ''Non riesco a rimanere se i pianti superano i sorrisi.

Non riesco a stare ad aspettare, perché credo che l'amore forte vada contro qualsiasi legge naturale, credo annulli qualsiasi forma di orgoglio o di egoismo''.

Uomini e Donne: le foto di Alessio sono state una goccia in mezzo al mare per Samantha

Samantha ha rivelato ulteriori cause che l'hanno portata a mettere un punto alla relazione con Alessio, affermando: ''Fin quando le discoteche saranno più importanti di me, io non saprò rimanere.

Ho giudicato ed offeso la vita di Alessio, in un momento di forte rabbia, l'ho bloccato su qualsiasi tecnologia, presa dall'impulso, dal dolore, dalla disperazione''. L'ex tronista di Uomini e Donne ha inoltre parlato degli scatti del suo fidanzato in compagnia di un'altra ragazza, dichiarando: ''Quelle foto sono state una goccia in mezzo ad un mare pieno di incomprensione, intolleranza, nervosismo, competizione, non amore''. Samantha, nonostante abbia confidato di essere totalmente opposta ad Alessio per via dei loro trascorsi e dei modi di vivere diversi, ha provato a ricucire il suo rapporto con il compagno, dichiarando: ''Ho sperato fino ad un minuto fa di salvare il mio amore, solo ora capisco che l'amore per me stessa deve essere più forte dell'amore per un uomo''.

Al momento, Alessio Cennicola non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito alla rottura con Samantha Curcio.