Nonostante l'atteggiamento di quest'ultimo in teoria dovrebbe far propendere la ragazza verso l'aiuto chef, Speranza non potrà fare a meno di sentirsi attratta dal giovane Del Bue. Gli spoiler non svelano cosa deciderà la nipote di Mariella, ma sottolineano che la giovane sarà determinata a fare la propria scelta nel più breve tempo possibile.

Nei prossimi episodi di Un posto al sole , in onda su Rai 3 dal 26 al 30 luglio , si tornerà a parlare nuovamente del controverso rapporto tra Niko e Susanna . A breve quest'ultima si farà nuovamente viva allo studio Navarra per poter studiare con maggiore tranquillità, ma il fatto che i due ex stiano a stretto contatto comporterà un loro inevitabile riavvicinamento.

Noi e i nostri partner utilizziamo cookie e tecnologie simili (i "Cookie") come specificato nella cookie policy. Con il tuo consenso, elaboriamo dati personali come indirizzi IP, identificatori e dati di geolocalizzazione per identificarti, tracciare i tuoi comportamenti, personalizzare annunci e contenuti in base ai tuoi interessi, e misurarne le prestazioni. Per consentire l'utilizzo dei Cookie I) clicca su “Accetta”, oppure II) prosegui la navigazione su questa pagina. Per ottenere maggiori informazioni, negare il tuo consenso in tutto o in parte, o modificare in ogni momento le tue scelte precedenti, clicca su "Modifica".