Un posto al sole andrà in onda fino al 6 agosto, prima di prendersi due settimane di pausa, per poi tornare con le nuove puntate già da lunedì 23 dello stesso mese. Ma cosa succederà nell'ultima settimana prima dello stop? Le anticipazioni rivelano che Filippo si affiderà ad un terapeuta per potersi riappropriare dei suoi ricordi e della sua vita, ma tale percorso risulterà molto doloroso. In seguito l'uomo avrà, inoltre, modo di incrociare una sua vecchia conoscenza, e tale "incontro" dovrebbe risultare molto significativo.

Nel frattempo la situazione tra Marina e Fabrizio si farà sempre più tesa, con quest'ultimo che tornerà a frequentare la sua ex, mentre la moglie si avvicinerà sempre più a Roberto

Un posto al sole, anticipazioni agosto 2021: il futuro di Filippo

Nelle prossime puntate di Upas, Filippo (Michelangelo Tommaso) vivrà attimi di pura tensione, nel momento in cui verrà sequestrato, assieme a suo padre, da Pietro (Simon Grechi). Gli spoiler però suggeriscono che il piano folle di Abbate sarà destinato a durare molto poco e, in breve, Ferri e suo figlio dovrebbero essere nuovamente liberi. Lo scampato pericolo non sbloccherà la memoria di Sartori, ma lo spingerà a voler recuperare i suoi ricordi. L'uomo inizierà ad impegnarsi seriamente per riacquistare la memoria grazie all'aiuto del suo terapeuta, mentre Serena (Miriam Candurro) e la piccola Irene (Greta Putaturo) cercheranno un po' di tranquillità, godendosi una giornata al mare.

Un posto al sole, puntate agosto 2021: Filippo incontra una vecchia conoscenza

Continua la caccia alla misteriosa donna che dovrebbe incontrare Filippo nei prossimi episodi e che dovrebbe avere un certo peso in queste trame. Da poco è arrivata la conferma che ci sarà effettivamente questo personaggio femminile, ma che si tratta di qualcuno che arriva dal passato recente di Sartori, con buona pace di chi si aspettava l'improbabile ritorno di Carmen.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Occhio all'ultima puntata prima della pausa che andrà in onda venerdì 6 agosto, e che potrebbe riservare un clamoroso cliffhanger. Gli spoiler parlano infatti del ritorno di una vecchia conoscenza, avvenuto durante il percorso terapeutico di Filippo. Chi sarà questa persona? E Filippo la incontrerà fisicamente o, per il momento, comparirà come ricordo che riaffiora nella sua memoria?

Un posto al sole, trame 2-6 agosto: Fabrizio frequenta la sua ex

Nei prossimi episodi di Upas, è previsto, nella soap, l'ingresso di Giorgia, una misteriosa donna che arriva direttamente dal passato di Fabrizio (Giorgio Borghetti). Tale personaggio parrebbe essere una ex di Rosato, giunta per affiancare l'uomo durante la crisi economica dei suoi pastifici. Le anticipazioni rivelano che l'uomo sarà messo a disagio dalla presenza della donna, mentre i rapporti tra lui e la moglie si faranno sempre più complicati. Nel frattempo Marina (Nina Soldano) darà tutto il suo sostegno a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), oberato dall'enorme mole di lavoro ricaduta sulle sue spalle.