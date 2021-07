La puntata di Un posto al sole di venerdì 31 luglio si è conclusa mostrando agli spettatori il bacio tra Vittorio e Speranza. Nel frattempo Samuel, visibilmente emozionato, è rimasto alla terrazza, in trepidante attesa dell'arrivo della sua bella, ma cosa succederà adesso?

Le anticipazioni, degli episodi che andranno in onda dal 2 al 6 agosto rivelano che la ragazza arriverà all'appuntamento in lacrime, mentre l'aiuto cuoco non riuscirà a capire cosa sia successo. Attenzione perché ci saranno importanti novità anche per Vittorio, dal momento che il ragazzo potrebbe iniziare a riprendere una vecchia e dannosa abitudine, ma quale?

Un posto al sole, anticipazioni dal 2 al 6 agosto: Vittorio allontana Speranza

Dopo il bacio Vittorio (Amato Alessandro D'Auria) allontanerà Speranza (Mariasole Di Maio) rivelandole, in modo brutale, che stanno commettendo un errore e che, in ogni caso, lui non desidera una relazione seria. La ragazza fuggirà via con le lacrime agli occhi, salvo poi raggiungere Samuel (Samuele Cavallo) alla Terrazza. Il cantante/chef, totalmente ignaro di quanto appena accaduto, bacchetterà la ragazza per il suo ritardo. La giovane, a quel punto, scoppierà in lacrime e Samuel, convinto di esserne stato la causa, si abbatterà profondamente. Purtroppo la serata andrà molto male e non resterà che prenderne atto, ma questo non sarà che l'inizio.

Un posto al sole, episodi dal 2 al 6 agosto: Samuel decide di partire

Il giorno dopo Samuel preparerà i suoi bagagli, convinto di avere rovinato la serata e dispiaciuto di dover lasciare il suo appartamento. Il giovane però, prima di andare via, deciderà di passare a salutare i suoi due amici Vittorio e Patrizio (Lorenzo Sarcinelli).

L'aiuto cuoco sentirà i due ragazzi discutere e riuscirà ad ascoltare dettagliatamente il racconto del bacio tra il giovane Del Bue e Speranza. Deluso da coloro che riteneva suoi amici e dalla ragazza che credeva di amare, Piccirillo deciderà di lasciare definitivamente Palazzo Palladini.

Upas, trame 2-6 agosto: Vittorio riprende una dannosa abitudine

Nel frattempo anche Speranza (Mariasole Di Maio) sarà pronta a partire. La ragazza, dispiaciuta dagli ultimi eventi, si appresterà a lasciare la casa degli zii, anche se spererà in cuor suo che Vittorio la fermi. Nel frattempo, quest'ultimo sembrerà intenzionato a riprendere una sua vecchia abitudine. Gli spoiler purtroppo non rivelano di cosa si tratti, difficile capire se possa riprendere l'uso di sostanze stupefacenti o se si tratti di qualcosa di diverso, ma sta di fatto che il ragazzo dovrà decidere se convincere Speranza a restare a Napoli o lasciarla andare per sempre.