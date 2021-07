Prosegue su Rai 3 la programmazione della soap opera italiana "Un posto al sole", che viene trasmessa su Rai 3 dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45.

In base alle anticipazioni degli episodi in onda da lunedì 26 a venerdì 30 luglio, Filippo non ricorderà ancora nulla e Serena soffrirà nel vedere come il marito sia così lontano da lei e dalla figlia. Inoltre Guido sarà aggredito, mentre Fabrizio avrà dei problemi con il pastificio ma non seguirà i consigli dati da Marina.

Pietro Abbate ha una grande voglia di vendicarsi

Nella puntata di "Un Posto al sole" che sarà mandata in onda lunedì 26 luglio, Filippo sarà molto turbato e avrà problemi a trovare un po' di serenità. Roberto sarà in ansia per le sorti del figlio e nello stesso tempo dovrà far fronte a Marina, che è propensa a lasciare Napoli. Intanto Silvia capirà che è giunto il momento di fare chiarezza sui propri sentimenti e a tal fine ha intenzione di parlare con Michele. La donna vorrà chiarire se la storia con il marito sia definitivamente finita, oppure no.

Nell'episodio di martedì 27 luglio, Serena pian piano si renderà conto come Filippo si stia allontanando sempre di più da lei e da Irene. Nel frattempo Marina intuirà che Fabrizio ha dei problemi sul posto di lavoro e proverà a capirci qualcosa.

Inoltre Pietro Abbate, dopo essere stato aggredito da due strani personaggi, vedrà accrescere dentro di sé la voglia di vendicarsi. Ornella e Raffaele invece si confronteranno sullo differente stile di vita dei figli.

Fabrizio pensa di poter risolvere i problemi del pastificio da solo

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 28 luglio, Fabrizio non ascolterà i suggerimenti di Marina e sarà convinto che le sue intuizioni imprenditoriali salveranno il pastificio dal fallimento.

Intanto Ferri e Filippo dovranno far fronte a una grave emergenza che li colpirà. Inoltre Patrizio sorprenderà positivamente Clara con una decisione sul futuro della loro storia d'amore.

Nella puntata di giovedì 29 luglio, Guido sarà aggredito e sarà prontamente soccorso da Raffaele e Franco. Successivamente il Del Bue si renderà conto che la l'arma d'ordinanza gli è stata presa.

Nel frattempo Roberto e Filippo dovranno affrontare numerose insidie e per i due sarà ormai una corsa contro il tempo.

Speranza deve scegliere tra Vittorio e Samuel

In base agli spoiler di venerdì 30 luglio, per Speranza sarà arrivato il momento di scegliere. La donna infatti sarà molto attratta da Vittorio, ma nello stesso tempo non sarà indifferente di fronte ai ripetuti corteggiamenti messi in atto da Samuel. Intanto Niko e Susanna potranno trascorrere dei momenti da soli, anche grazie alla chiusura estiva dello studio legale. Infine Filippo soffrirà per Serena e opterà di provare una strada diversa per ritrovare tutti i ricordi perduti.