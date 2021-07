Tante novità attendono i telespettatori di Un posto al sole durante le puntate in programma dal 2 al 6 agosto su Rai 3. Le trame della soap opera svelano che Jimmy si prenderà una cotta per Cristina mentre il comportamento di Samuel deluderà Speranza.

Un posto al sole: anticipazioni puntate dal 2 al 6 agosto

Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le nuove puntate in onda dal 2 al 6 agosto in televisione raccontano che Samuel capirà di aver fallito ad organizzare una cena a lume di candela per Speranza. Per tale ragione, si accingerà ad abbandonare palazzo Palladini.

A tal proposito, Mariella e Guido non potranno fare a meno di notare lo strano comportamento della nipote, iniziando a fare mille ipotesi.

Vittorio, invece, deciderà di riesumare dannose abitudini che potrebbero costargli molto caro. Il rapporto di Cristina con Bianca apparirà molto teso all'opposto di quello con Jimmy. Alla fine, la piccola Sartori deciderà di chiedere scusa alla figlia di Roberto dopo l'intromissione degli adulti, sebbene la tregua sia destinata ad avere vita breve.

Il comportamento di Samuel delude Speranza

Nelle puntate trasmesse nella prima settimana di agosto su Rai 3, Speranza ed i suoi amici più cari saranno profondamente delusi dal comportamento di Samuel, volonteroso di lasciare palazzo Palladini.

A tal proposito, il giovane inizierà a porsi delle domande per capire come mai è finita con la nipote di Mariella.

Vittorio, invece, apparirà profondamente innamorato di Speranza, tanto che Patrizio cercherà di aiutarlo a fare luce nei propri sentimenti. Inoltre, il giovane Del Bue avrà intenzione di chiedere alla ragazza di rimanere con lui a Napoli.

Allo stesso tempo, una donna del passato tornerà nella vita di Fabrizio in concomitanza con la crisi con Marina. La situazione, infatti, non migliorerà quando Rosato si troverà a lavorare a fianco della sua ex.

Jimmy prende una cotta per Cristina

Jimmy sarà alle prese con la prima cotta, tanto da invaghirsi di Cristina.

Michele sarà contentissimo per la prossima pubblicazione del suo manoscritto.

Saviani deciderà di essere più espansivo con Silvia, la quale rimarrà favorevolmente colpita dalle attenzioni del consorte. A tal proposito, la coppia deciderà di partire per Indaca per ritrovare l'armonia di un tempo. Purtroppo Giancarlo non avrà nessuna intenzione di rinunciare a Silvia.

Marina, intanto, aiuterà Roberto, oberato da un'ingente quantità di lavoro mentre Fabrizio si sentirà a disagio, lavorando a fianco di Giorgia.

Patrizio abbandonerà i panni da chef del Vulcano per fare da babysitter a Federico, il figlio di Clara. Proprio quest'ultima sarà riconoscente al fidanzato, sebbene non voglia pressarlo dai suoi problemi.

Filippo, invece, cercherà di recuperare i ricordi della sua vita grazie all'aiuto di una psicoterapeuta.

Ma ecco che una vecchia conoscenza del suo passato rischierà di mandare a monte il suo percorso di riabilitazione. Dall'altro canto, sua moglie Serena e la figlia trascorreranno alcuni giorni al mare.

Infine Franco, Angela e Bianca partiranno per il mare, cogliendo l'occasione di augurare a tutti buone vacanze.