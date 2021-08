Arisa non farà parte del cast della ventunesima edizione di Amici: Maria De Filippi ha dovuto sostituire l'artista con Lorella Cuccarini, che ha accettato di cambiare categoria per andare incontro alla produzione. Voci di corridoio, però, sostengono che la conduttrice del talent-show non avrebbe reagito bene ai comportamenti che la cantante ha assunto nell'ultimo periodo: l'artista avrebbe trattato con un reality e poi rifiutato per motivi personali la riconferma nel ruolo di professoressa.

Indiscrezioni sui cambiamenti tra i docenti di Amici

Quando mancano poco meno di quattro settimane al ritorno in tv di Amici, sul web si parla ancora della mancata riconferma di Arisa.

La brava abruzzese, infatti, non figurerà tra i professori di canto dell'edizione 2021/2022, e pare che il tutto sia nato da un suo atteggiamento un po' "ambiguo".

Come hanno raccontato i giornalisti negli ultimi giorni, inizialmente Rosalba avrebbe intavolato due trattative: oltre ad accordarsi con la produzione del talent-show Mediaset, l'arista avrebbe ascoltato la proposta di lavoro arrivatale da Sky per la nuova stagione di Pechino Express.

I bene informati, poi, raccontano che l'ex insegnante di Canale 5 avrebbe preferito lavorare con Maria De Filippi piuttosto che avventurarsi in un viaggio all'Estero ma, quando il suo ritorno in cattedra era quasi certo, avrebbe avuto un ripensamento.

Il 'no' ad Amici e il dietrofront tardivo

Mentre la produzione di Amici stava ultimando il cast della nuova edizione, Arisa avrebbe spiazzato tutti dicendo di non poter più partecipare al talent-show per motivi personali. A questo punto, la presentatrice avrebbe chiesto a Lorella Cuccarini di cambiare categoria: da professoressa di ballo, la showgirl ha accettato di essere docente di canto affianco ai veterani Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I giornalisti, però, fanno sapere che Rosalba si sarebbe nuovamente resa disponibile quando ormai tutti i posti a disposizione erano stati assegnati. Questi continui ripensamenti e dietrofront dell'artista, non sarebbero piaciuti affatto a Maria De Filippi che, nel giro di pochi giorni, si è trovata a dover sopperire all'improvvisa assenza di un'insegnante nella commissione interna del suo talent.

Voci ancora non confermate, dunque, fanno sapere che la presentatrice Mediaset sarebbe delusa dal comportamento di Arisa, l'artista sulla quale ha puntato un anno fa e alla quale avrebbe affidato un ruolo di rilievo anche nella stagione in partenza il 18 settembre.

Il 'giallo' di Raimondo Todaro ad Amici

Il passaggio di Lorella Cuccarini nella commissione di canto, ha liberato un posto in quella di ballo. Fino a pochi giorni fa, sembrava certo l'imminente debutto di Raimondo Todaro ad Amici 21: il siciliano è sempre stato considerato il sostituto numero uno della bionda showgirl.

Di recente, però, l'ex insegnante di Ballando con le Stelle ha rilasciato spiazzanti dichiarazioni sul suo futuro. Interpellato dai giornalisti sul suo possibile ingresso nel cast del talent-show Mediaset, il maestro di latino-americano ha detto: "Giuro di non aver firmato nessun contratto e di non avere trattative economiche in corso con Maria De Filippi".

Todaro, dunque, ha smentito che sarà uno dei professori della nuova edizione, anche se ha precisato che gli piacerebbe molto fare questa nuova esperienza dopo essere stato per oltre 15 anni alla concorrenza.

La prima puntata del nuovo Amici, andrà in onda sabato 18 settembre, quindi è probabile che solo allora si conosceranno i nomi dei sei prof della commissione interna.