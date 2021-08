Ci sarebbe in corso una vera e propria "rivoluzione" nel cast dell'edizione 2021/2022 di Amici. Maria De Filippi starebbe preparando dei colpi di scena per i telespettatori che il prossimo 18 settembre guarderanno la prima puntata della nuova stagione del talent-show. Arisa e Anna Pettinelli non sarebbero state confermate nel ruolo di insegnanti, mentre Stefano De Martino avrebbe già comunicato il suo addio alla fase serale del programma che l'ha lanciato più di dieci anni fa.

Cambiamenti e sorprese nel cast di Amici

Manca poco più di un mese al ritorno su Canale 5 di uno dei programmi più amati dai telespettatori.

Sabato 18 settembre, infatti, andrà in onda la prima puntata della ventunesima edizione di Amici, il format di Maria De Filippi che quest'anno taglia un traguardo importante di longevità.

La conduttrice sta ultimando le trattative con quelli che saranno i protagonisti della nuova stagione, partendo dagli artisti che saliranno in cattedra per aiutare i cantanti e i ballerini nel loro percorso all'interno della scuola.

Rumor che stanno circolando in questi primi giorni di agosto, sostengono che la commissione interna del talent-show Mediaset dovrebbe essere stravolta: dei sei professori che hanno animato il programma nel recente passato, dovrebbero rimanerne quattro ma con un cambio di categoria a sorpresa.

I rumor sugli addii dei professori di Amici

Le riviste di Gossip, dunque, in queste ore fanno sapere che due apprezzate prof di canto dell'edizione 2020/2021 non dovrebbero figurare nel cast di quella che si concluderà nella primavera del 2022.

Arisa non avrebbe raggiunto un'intesa con gli addetti ai lavori (la trattativa sarebbe stata lunga ma senza un lieto fine), mentre Anna Pettinelli non sarebbe stata confermata dalla conduttrice, che vorrebbe puntare su volti nuovi e soprattutto giovani.

A prendere il posto di Rosalba Pippa, dovrebbe essere una soubrette che l'anno scorso era un'insegnante di ballo: Lorella Cuccarini sarebbe la candidata numero uno alla cattedra lasciata vuota dalla musicista abruzzese. La speaker radiofonica, invece, potrebbe essere sostituita da un tenore siciliano che ha trionfato nel talent-show di Canale 5 poche stagioni fa: Alberto Urso potrebbe essere promosso dal ruolo di assistente dei coach dietro le quinte a professore dei nuovi cantanti della scuola.

Prime indiscrezioni sul serale di Amici 21

Gli esperti di gossip, però, in questi giorni si stanno occupando anche del cast della fase forse più importante di Amici, quella che viene trasmessa in prime time durante la primavera.

Un'indiscrezione che non ha ancora trovato conferma nella voce degli addetti ai lavori, sostiene che la giuria del serale della ventunesima edizione del talent dovrà fare a meno di un personaggio che l'anno scorso ha conquistato tutti per competenza e simpatia.

Stefano De Martino, infatti, avrebbe già preannunciato la sua volontà di non tornare a ricoprire il ruolo di commentatore delle esibizioni dei ragazzi in gara: il napoletano, infatti, resta un volto della Rai e nel periodo in cui andrà in onda Amici dovrebbe essere impegnato con una nuova edizione di Stasera tutto è possibile.

A prendere il posto dell'ex marito di Belen Rodriguez, potrebbe essere una cantante che è stata lanciata dal programma di Maria De Filippi pochi anni fa. Si vocifera, dunque, che Elodie Di Patrizi potrebbe essere uno dei giudici delle puntate in prima serata del format al quale ha partecipato come allieva nel recente passato (la pugliese, però, è anche candidata alla conduzione della nuova stagione de Le iene).