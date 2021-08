Andrea Damante e Elisa Visari sono innamorati e felici. Attraverso i profili Instagram, la coppia si è scambiata dei commenti al miele. Secondo alcuni, il deejay sarebbe pronto a mettere su famiglia con la sua dolce metà. Chi conosce il 31enne veronese, racconta di vederlo felice e spensierato come un tempo.

La favola d'amore

Il 31enne, dopo la rottura definitiva con Giulia De Lellis, ha ritrovato la serenità al fianco di Elisa Visari: la relazione tra i due prosegue a gonfie vele. Nelle scorse ore Damante ha postato uno scatto mentre bacia appassionatamente la sua dolce metà.

Dal canto suo, anche Elisa ha pubblicato uno scatto al miele con Andrea: "Sei l'estate più bella di sempre". Tra i commenti comparsi sotto la foto, è apparso anche quello del deejay: "Anche tu". Lo scambio di tenerezze della coppia ha mandato su di giri i fan. Secondo alcuni, il 'Dama' sarebbe pronto a mettere su famiglia con la sua dolce metà. Nonostante le voci di una presunta gravidanza dell'attrice, i due diretti interessati non hanno mai confermato o smentito il Gossip. Tuttavia, lo stesso Andrea ha sempre rivelato di voler diventare papà. Dopo l'addio con De Lellis, Andrea ha preferito andarci con i piedi di piombo: la rottura con l'influencer lo ha fatto molto soffrire.

Andrea al settimo cielo

Secondo i ben informati, era da qualche anno che Andrea Damante non era così felice. Al fianco di Elisa, il deejay veronese è riuscito a ritrovare la serenità che aveva trovato solamente con Giulia De Lellis. Per chi non lo sapesse, Andrea aveva conosciuto Giulia a Uomini e donne: la relazione ebbe molti momenti di alti e bassi.

L'ultima volta, la coppia aveva deciso di riprovarci nel primo periodo di lockdown ma le cose non sono andate come speravano entrambi.

De Lellis fa chiarezza sulla love story con Beretta

Così come Andrea Damante, anche Giulia De Lellis ha voltato pagina. Nel rispondere alle domande di alcuni fan su Instagram, l'influencer ha precisato di non avere mai tradito il suo ex.

La relazione con Carlo Beretta sarebbe nata in modo del tutto casuale: in principio, entrambi pensavano di commettere un errore nel frequentarsi proprio perché Carlo era amico del Dama. In un secondo momento, però, sia Carlo che Giulia hanno compreso che non potevano stare l'uno lontano dall'altro.

In una recente intervista, De Lellis ha rivelato che il suo attuale compagno è una persona speciale. Tra le cose che più l'avrebbero colpita c'è la timidezza del rampollo. Al momento la coppia non ha alcuna intenzione di mettere su famiglia ma la convivenza prosegue a gonfie vele. Giulia si è detta fortunata ad avere incontrato una persona come Carlo.