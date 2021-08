Prima estate d'amore per la coppia composta da Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Una love story che ha fatto sognare il pubblico e gli spettatori che hanno avuto modo di seguire il reality show condotto da Alfonso Signorini. Dopo la loro esperienza in tv, la coppia Andrea-Rosalinda ha continuato a "intrattenere" i fan sui social, mostrando loro gli spaccati della loro vita quotidiana. E, in queste ore, Zenga ha raccontato della disavventura vissuta con la fidanzata prima delle vacanze estive: i due hanno dovuto fare i conti con un traffico da "bollino nero".

Disavventura per Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò prima delle vacanze estive

Nel dettaglio, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò dopo vari viaggi e weekend fatti già questa estate, si sono concessi la loro prima vera vacanza ufficiale di più giorni.

I due, ormai inseparabili, si sono messi in viaggio da Milano (città dove entrambi vivono e lavorano da anni) ignorando il fatto che essendo giornate di partenza un po' per tutti, avrebbero dovuto fare i conti con un'ondata di traffico non indifferente.

E ben, presto, i due si sono accorti e resi conto di quello che cui stavano andando incontro, testimoniando la loro disavventura sui social.

'Rosina è provatissima', scrive Zenga parlando della fidanzata

"È stata una bellissima idea partire di venerdì pomeriggio", ha scritto ironicamente Zenga sul suo profilo Instagram, postando la foto delle lunghe code che hanno incontrato in autostrada da Milano per recarsi nella Marche, dove hanno scelto di trascorrere il periodo di Ferragosto.

Successivamente, poi, sempre Andrea Zenga ha postato delle ulteriori storie sul suo profilo Instagram, in cui diceva che erano in macchina da ben cinque ore e mezza e che mancava ancora un'ora all'arrivo alla destinazione prescelta per le vacanze estive.

Una disavventura dovuta alla lunghe code che i due hanno beccato in autostrada e che ha particolarmente colpito soprattutto Rosalinda.

"Rosina è provatissima", ha scritto Zenga inquadrando la faccia della sua fidanzata decisamente stanca e segnata dalle tantissime ore di viaggio.

'Non ce la faccio più', sbotta Rosalinda sui social

"Non ce la faccio più", ha subito replicato Rosalinda Cannavò, senza nascondere quanto fosse provata da questo viaggio in macchina.

Malgrado la disavventura vissuta pre-vacanze, Andrea Zenga questa mattina ha postato delle nuove storie sul suo profilo Instagram, in cui ha rassicurato i fan.

Alla fine, lui e la sua fidanzata, sono riusciti ad arrivare alla meta prescelta e si stanno godendo così il primo weekend di questa vacanza d'amore insieme.