Andrea Zenga si è fatto conoscere dal pubblico di Canale 5 con la partecipazione al Grande Fratello Vip 5. Un'esperienza che ha permesso al ragazzo di ricucire il rapporto con suo padre Walter e di rafforzare sempre più quello con sua madre, Roberta Termali, protagonista di svariati programmi televisivi durante gli anni '80. Ed è proprio la mamma di Zenga che, in queste ore, ha scelto di raccontare ai fan del difficile periodo che ha vissuto in queste ultime settimane, dopo aver contratto il Covid 19.

La mamma di Andrea Zenga è stata male: lo sfogo social

Nel dettaglio, la mamma di Andrea Zenga molto attiva sul fronte social, è tornata a farsi vedere dai suoi fan dopo un periodo di assenza, che non era passato inosservato agli occhi dei suoi estimatori.

La donna ha così rotto il silenzio e ha ammesso che questa sua prolungata assenza, è dovuta al fatto che dopo aver contratto il Covid-19, non è stata per niente bene.

"In queste ultime settimane ho conosciuto il Covid. Sono stati giorni pesanti", ha ammesso Roberta Termali sui social, senza nascondere il fatto di aver dovuto fare i conti con una situazione particolarmente difficile.

'Ho avuto le cure migliori', ammette Roberta Termali

"Quando ci sei dentro, sei più spaventato che mai", ha ammesso la mamma del giovane Andrea Zenga aggiungendo che a rendere tutto più complicato, è il fatto che di questo virus si conosce ancora molto poco.

Per fortuna, però, Roberta Termali non ha avuto bisogno di un ricovero in ospedale.

"Ho avuto le cure migliori da parte dei medici e dei miei famigliari", ha ammesso la donna che poi ha lanciato un appello a tutte le persone che la seguono, affinché continuino a stare attenti e in costante allerta in merito all'emergenza Covid.

Per questo motivo, infatti, la mamma di Andrea Zenga ha chiesto ai suoi follower di non sottovalutare i sintomi e di evitare assembramenti.

Insomma un gran bello spavento per Andrea Zenga e i suoi fratelli che, come da prassi, non erano al fianco di mamma Roberta per evitare così ogni forma di contagio.

Prosegue la love story tra Andrea e Rosalinda Cannavò

Per fortuna lo spavento è passato adesso che Roberta si è ripresa e ha raccontato la brutta disavventura sui social.

Intanto Andrea Zenga continua ad essere al centro del Gossip per la sua storia d'amore con Rosalinda Cannavò, nata proprio durante l'esperienza condivisa al Grande Fratello Vip 5.

Tra i due tutto procede nel migliore dei modi e sono reduci da un'estate trascorsa insieme, tra mare, sole e relax. Al momento, però, nonostante il grande amore che li lega, i due non sono ancora pronti a compiere "grandi passi", motivo per il quale il matrimonio dovrà ancora attendere un po' di tempo.