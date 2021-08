Le anticipazioni dei palinsesti dell'autunno 2021 Rai, prevedono la messa in onda di diverse fiction in prima visione che terranno compagnia al pubblico da settembre a dicembre. Tra i vari protagonisti, però, spicca l'assenza di un volto amatissimo dagli spettatori della rete ammiraglia. Trattasi dell'attrice Anna Valle, protagonista di svariate fiction di successo che, nel corso degli anni, hanno appassionato e catalizzato l'attenzione di milioni di telespettatori in prime time.

Per questo autunno, però, i fan di Anna Valle dovranno spostarsi dai canali Rai e sintonizzarsi su Canale 5 per seguire la loro beniamina.

Palinsesti Rai autunno 2021, Anna Valle non ci sarà con nuove fiction inedite

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Rai dell'autunno 2021, rivelano che Anna Valle risulta fuori dalle produzioni di nuove fiction previste fino al prossimo dicembre 2021.

L'attrice, quindi, osserverà un turno di stop dagli impegni che la legano alla televisione di Stato, ma non sarà affatto un addio.

Il prossimo impegno di Anna Valle con la Rai, infatti, è previsto nel corso del 2022, quando sarà trasmessa la nuova fiction dal titolo Lea e i bambini degli altri.

Al momento, però, non si sa ancora il periodo esatto di messa in onda di questa nuova Serie TV che potrebbe andare in onda in primavera oppure slittare al prossimo autunno.

Lo sbarco di Anna Valle a Mediaset: in autunno protagonista su Canale 5

Tuttavia, i numerosi fan dell'attrice potranno comunque seguirla in un nuovo progetto che la vedrà protagonista sul piccolo schermo.

Per quest'autunno, infatti, l'attrice sbarca a Mediaset e sarà la protagonista della prima fiction che aprirà la nuova stagione televisiva della tv commerciale.

La nuova serie che la vede protagonista si intitola "Luce dei tuoi occhi" e Anna Valle reciterà al fianco dell'attore Giuseppe Zeno, anche lui popolarissimo volto delle serie tv Rai (l'ultimo successo è Mina Settembre, la serie con protagonista Serena Rossi che tornerà in onda nel corso del 2022 in tv).

I titoli delle fiction Rai per l'autunno 2021

Tornando alle fiction Rai che saranno trasmesse nel corso dell'autunno 2021, in attesa dei nuovi titoli con Anna Valle, la rete ammiraglia da settembre proporrà "Fino all'ultimo battito", una nuova serie dal sapore thriller-melò che vede protagonisti Marco Bocci, Bianca Guaccero e Violante Placido.

A novembre, invece, sempre su Rai 1 è previsto il ritorno di Imma Tataranni 2 - Sostituto procuratore, di cui saranno trasmesse le prime quattro puntate della nuova stagione con protagonista sempre Vanessa Scalera.

Su Rai 2, invece, da settembre tornerà L'Ispettore Coliandro, la celebre serie tv poliziesca con protagonista Giampaolo Morelli.