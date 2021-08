Antonella Clerici si prepara a tornare in televisione con la nuova edizione di È sempre mezzogiorno, il cooking show della fascia mattutina di Rai 1. In queste settimane, però, la conduttrice è stata anche al centro del Gossip per la sua vita privata.

Da diversi anni Antonella ha ritrovato la felicità al fianco di Vittorio Garrone, l'uomo che l'ha convinta a lasciare la vita in città per trasferirsi nel bosco, ad Arquata Scrivia, dove vivono felicemente assieme a Maelle, la figlia della conduttrice nata dalla sua precedente relazione. Ebbene, si vociferava che il volto Rai fosse pronta a compiere il grande passo verso l'altare, ma la stessa Antonella ha prontamente smentito.

Il retroscena sulle nozze di Antonella Clerici con Vittorio Garrone

Nel dettaglio, le ultime indiscrezioni sul conto di Antonella Clerici la vedevano pronta a convolare a nozze col suo compagno Vittorio Garrone.

Addirittura si era vociferato che la conduttrice di Rai 1 stesse già organizzando i vari preparativi per l'atteso giorno del "sì", che l'avrebbe resa ufficialmente la signora Garrone.

Una notizia che aveva entusiasmato i tantissimi fan della presentatrice, i quali speravano per davvero di poterla vedere indossare l'abito bianco, dopo la fine della sua storia con il padre di sua figlia.

'Non ci sposiamo', chiarisce la conduttrice Rai

A fare un po' di chiarezza, però, ci ha pensato la stessa Clerici che in una recente intervista concessa al giornalista Alberto Infelise, per La Stampa, ha smentito queste indiscrezioni, annunciando ufficialmente che non ci sarà nessun matrimonio imminente.

"No, non abbiamo intenzione di farlo. È una storia bellissima, amiamo la nostra vita com'è ora e non abbiamo bisogno di sposarci. Almeno per ora", ha dichiarato la conduttrice, che in questo modo ha messo a tacere tutti i rumor sul suo conto a poche settimane dal ritorno in televisione per la lunga stagione 2021/2022.

Il ritorno in tv di Antonella Clerici tra daytime e prima serata

Dal prossimo 13 settembre, infatti, Antonella sarà nuovamente al timone di È sempre mezzogiorno, il programma che ha preso il posto de La prova del cuoco e che ha regalato ottimi ascolti alla rete ammiraglia.

Con una media del 16% di share, il nuovo cooking show ideato e condotto da Antonella Clerici, ha saputo intercettare il gradimento di una vasta fetta di spettatori che, negli ultimi anni, non seguivano più La prova del cuoco.

Questo non sarà l'unico impegno della nuova stagione televisiva per Clerici. Da novembre, infatti, sarà anche al timone di The Voice Senior, il talent show dedicato al mondo della terza età, considerato il programma rivelazione della scorsa stagione tv.