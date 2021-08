Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli ascolti tv della giornata di venerdì 6 agosto 2021, caratterizzata in prime time dalla riproposizione di Canzone Segreta, lo show condotto da Serena Rossi su Rai 1. Su Canale 5, invece, secondo appuntamento con la serie spagnola Ines dell'anima mia mentre su Rai 2 è andato in onda un nuovo appuntamento con Il Circolo degli anelli, dedicato alle Olimpiadi. In daytime, invece, da segnalare il brusco crollo della soap opera Love is in the air.

Flop per il ritorno di Serena Rossi: ascolti tv di venerdì 6 agosto 2021

Nel dettaglio, il verdetto degli ascolti di venerdì 6 agosto 2021, segnala che in prime time la replica di Canzone Segreta condotto da Serena Rossi ha ottenuto un ascolto di appena 1,2 milioni di spettatori pari al 9,30% di share.

Un dato decisamente molto basso per la prima serata della rete ammiraglia Rai, che può essere considerato un flop se paragonato alle repliche dello show Top 10 condotto da Carlo Conti, in onda fino alla scorsa settimana di venerdì sera.

Il programma di Conti, infatti, riusciva ad ottenere una media di circa due milioni di spettatori a settimana, con uno share che arrivava a sfiorare anche il 15%. Dati i risultati bassi, non si esclude che la Rai possa decidere di procedere con un cambio programmazione nella serata del venerdì di agosto.

Boom di ascolti per Il Circolo degli anelli su Rai 2

E poi ancora ascolti insoddisfacenti anche per la fiction Ines dell'anima mia, in onda in prima visione su Canale 5.

L'appuntamento di ieri 6 agosto è stato seguito da una media di circa 1,2 milioni di spettatori pari all'8,40% di share.

Su Rai 2, invece, boom di ascolti per il programma Il Circolo degli anelli, che ieri sera ha celebrato le vittorie degli atleti azzurri, conquistando l'attenzione di circa due milioni di spettatori pari al 14,50% di share.

Su Rete 4, invece, l'appuntamento con Terzo Indizio ha ottenuto una media di 800 mila spettatori conquistando quasi il 6% di share.

Crollano gli ascolti di Love is in the air nel daytime di Canale 5

In daytime, invece, da segnalare gli ascolti in netto calo per la soap opera Love is in the air che con la puntata di ieri 6 agosto ha ottenuto una media inferiore a 1,3 milioni di spettatori fermandosi al 12,04% di share.

Trattasi di uno dei dati più bassi registrati da quando la soap con Eda e Serkan va in onda nel pomeriggio estivo di Canale 5.

Brave and Beautiful, invece, ha ottenuto un ascolto di circa 1,7 milioni di spettatori arrivando al 14,40% di share.

Su Rai 2, invece, prosegue il boom di ascolti registrato dalle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il record di ieri è stato toccato con le gare di Atletica Leggera che hanno raggiunto il 35% e il 40% di share, con oltre 4 milioni di spettatori nel pomeriggio.