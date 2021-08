Arrivano le nuove trame della soap opera americana Beautiful, meglio conosciuta in patria col nome di The Bold and the Beautiful. Le nuove trame fanno riferimento alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 30 agosto al 4 settembre 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:40.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'avvicinamento di Ridge e Shauna, sulle difficoltà provate dal Forrester nel credere all'amore di Brooke, sulla delusione di Katie per l'ennesimo tradimento del marito e sullo scontro fra Quinn e Brooke.

Ridge non crede a Brooke

Le anticipazioni di Beautiful ci segnalano che Ridge confesserà a Shauna di aver sentito Brooke mentre confessava a Bill di amarlo ancora. Nel frattempo, quest'ultimo si confronterà nuovamente con Quinn che gli consiglierà di non lasciarsi andare alla disperazione perché lei conosce un segreto che potrebbe riportare la Logan fra le sue braccia. Più tardi, Brooke andrà a trovare Ridge per parlargli, trovando Shauna nel letto del marito. A quel punto, la Logan andrà su tutte le furie e chiederà spiegazioni alla rivale e al Forrester. Non sapendo cosa risponderle, quest'ultimo pretenderà da Brooke che gli spieghi per quale ragione ha confessato a Bill che lo amerà per sempre.

Dopo aver chiarito che Ridge è rimasto vittima di un malinteso, la Logan gli chiederà di lottare ancora per il loro amore e di non arrendersi al primo ostacolo. Troppo ferito all'idea che l'ex moglie possa essere ancora innamorata di Bill, Ridge non accetterà di ritornare a breve con lei.

Katie vuole lasciare il marito

Dopo aver aspettato l'evolversi del confronto fra Ridge e Brooke, Shauna deciderà di affrontare quest'ultima per farle sapere che ora è la consorte di Ridge e non ha alcuna intenzione di tradirlo come ha fatto lei diverse volte.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Katie origlierà dalla porta dello studio una conversazione in cui Bill confiderà a Quinn di aver detto a Brooke di amarla. Arrabbiata per l'ennesima menzogna del marito, la Logan entrerà nella stanza e gli chiederà spiegazioni senza ottenerle. A quel punto, Katie deciderà nuovamente di lasciarlo. Più tardi, la situazione peggiorerà quando la donna sorprenderà il marito mentre sta facendo una nuova dichiarazione d'amore a Brooke, chiedendole invano di tornare con lui.

Dopo averla corteggiata a lungo, Carter riuscirà a baciare Zoe. Nel frattempo, Steffy sentirà così tanto male alle costole da assumere un intero flacone di antidolorifici. Nel corso di un bagno in piscina, Ridge chiederà a Shauna i particolari del loro matrimonio, dato che lui ancora non ricorda nulla. Rimaste sole, Quinn e Brooke si scontreranno animatamente.