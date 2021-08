Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle ore 13:40 e la domenica alle ore 14 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. I prossimi episodi della fiction daily statunitensi, che andranno in onda da lunedì 13 a domenica 19 settembre, raccontano che Thomas consegnerà a Kelly un dono da parte di Vinny, mentre Steffy nasconderà le sue pillole illecite a Finn. Thomas, invece, ricorderà a Liam che Hope è sua moglie, nel frattempo scatterà un bacio tra Finn e Steffy. Liam, infine, tornerà nell'abitazione di Steffy per accertarsi delle sue condizioni e di come sta la piccola Kelly.

Thomas consegnerà a Kelly un dono da parte di Vinny

Le anticipazioni della soap opera statunitense dal 13 al 19 settembre svelano che Thomas consegnerà alla piccola Kelly un dono da parte di Vinny, il quale conterrà al proprio interno una sorpresa anche per Steffy. Liam, nel mentre, cercherà di capire se Finn sia semplicemente il medico che cura Steffy oppure qualcosa di più e, per accertarsene, farà una visita inaspettata al dottore. Finn, però, non si farà intimidire e ribadirà a Spencer che le cure mediche di Steffy non sono affari che lo riguardano. La giovane Forrester, poco più tardi, si troverà di fronte ad un'ardua scelta che potrebbe cambiare la sua vita per sempre.

Steffy nasconderà le sue pillole illecite a Finn

Le prossime puntate di Beautiful da lunedì 13 a domenica 19 settembre rivelano che Steffy, dopo averci riflettuto a lungo, deciderà di nascondere le sue pillole illecite al dottor Finn e, come se non bastasse, dirà al medico che non le serviranno ulteriori antidolorifici

Carter, nel frattempo, corteggerà Zoe a Il Giardino mentre Thomas e Liam discuteranno sulle reali intenzioni del medico e della giovane Forrester.

Thomas, successivamente, dirà a Liam che è stato fuori luogo andare da Finn, ricordando inoltre al dottore che sua moglie è Hope non Steffy. Finn, dopo aver detto a Steffy di non essere più il suo medico, bacerà d'improvviso la Forrester, la quale sentirà una fiamma accendersi dentro.

Hope interromperà un momento di vicinanza tra Finn e Steffy

Le trame della soap opera americana sino al 19 settembre riportano che Liam e Thomas saranno irremovibili con Ridge, asserendo che non può nascere alcun bene dal fatto che Finn è il medico curante di Steffy. Thomas, inoltre, darà a Liam la colpa del dolore emotivo della giovane Forrester e gli consiglierà di lasciarla andare.

Hope interromperà un momento di vicinanza tra Finn e Steffy, mentre Thomas perderà il portafogli e si prodigherà nel cercarlo, arrivando quasi a scoprire la scorta illecita di oppiacei della sorella. Steffy, intanto, rimarrà profondamente delusa scoprendo l'opinione di Liam su Finn. Liam, infine, tornerà a casa di Steffy per accertarsi che la giovane Forrester e Kelly stiano bene.