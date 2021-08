Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate in onda giovedì 5 e venerdì 6 agosto rivelano che Shauna farà ritorno a Los Angeles dopo quanto accaduto a Flo con Sally. Ridge e Brooke intanto, sembreranno essere sempre più vicini mentre Steffy riceverà la visita del dottor Finnegan.

Beautiful, spoiler 5 agosto: Brooke non vuole perdere Ridge

Le trame di Beautiful anche in questa prima settimana del mese di agosto continuano ad appassionare i telespettatori di Canale 5, pronti a seguire con interesse le vicende di casa Forrester. Dando uno sguardo a ciò che accadrà nell'episodio in onda giovedì 5 agosto, si viene a sapere che Brooke, dopo quanto accaduto con Bill, si riprometterà di non commettere più gli errori del passato.

Logan non vorrà perdere Ridge e farà di tutto affinché la loro unione non naufraghi. Katie invece, dopo aver saputo da Wyatt e Flo la verità sulla salute di Sally, affronterà a muso duro la giovane Spectra.

Beautiful, trama 6 agosto: Shauna torna a Los Angeles

Mentre Ridge e Brooke sembreranno essere pronti a ricominciare una nuova vita insieme, nel corso della puntata di Beautiful in onda il 6 agosto Shauna farà ritorno a Los Angeles. Ufficialmente la donna sarà tornata per stare accanto a Flo, dopo aver saputo dalla figlia quanto accaduto con Sally. Si intuirà sin da subito che Shauna avrà anche un altro obbiettivo, ossia quello di riconquistare Ridge. Come noto, i due avevano trascorso anche una notte folle a Las Vegas, subito dopo che lo stilista aveva scoperto il bacio tra Bill e Brooke.

A questo punto ci si domanderà se nascerà un triangolo amoroso tra Ridge, Brooke e Shauna.

Finn va a trovare Steffy con una scusa

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione sentimentale di Ridge, l'attenzione si sposterà su Steffy. La giovane sarà ancora in convalescenza dopo l'incidente e continuerà a soffrire di forti dolori alla schiena.

Nel corso della puntata del 6 agosto, alla casa di Malibu si presenterà il dottor Finnegan, con la scusa di verificare le sue condizioni. Sembrerà chiaro ai telespettatori che il medico non è rimasto indifferente al fascino di Steffy e ciò farà supporre che tra loro possa nascere qualcosa in futuro. Dando uno sguardo alle trame successive, Brooke deciderà di assentarsi per qualche giorno dalla città per andare a trovare la figlia Bridget.

Prima di partire però, confesserà a Ridge il desiderio di ricominciare insieme a lui. Da quanto si apprende, Brooke alla fine non partirà e, per lei e Ridge, saranno in arrivo notizie del tutto inaspettate.

Per scoprire di più su tutte queste vicende, si ricorda che la soap Tv americana va in onda tutti i pomeriggi su Canale a partire dalle 13:40.