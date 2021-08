Prosegue l'appuntamento quotidiano con la soap opera Brave and Beautiful e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 23 al 27 agosto 2021 su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di novità. Occhi puntati su Cesur che cercherà ancora una volta di smascherare Tahsin in merito alla questione dei quadri. Intanto, però, Suhan comincerà ad avere dei dubbi sul conto del marito e questa situazione la porterà ad allontanarsi da lui.

Cesur vuole smascherare Tahsin: anticipazioni Brave and Beautiful 23-27 agosto 2021

Nel dettaglio, le trame delle puntate di Brave and Beautiful che saranno trasmesse fino al 27 agosto, rivelano che si avvicinerà il giorno della fatidica udienza.

Cesur, con l'aiuto di Banu e Rigat cercherà in tutti i modi di convincere il giudice istruttore a portare la vicenda dei quadri in tribunale, così da avere la verità effettiva su quanto è accaduto.

Una situazione che spaventerà moltissimo Adalet, la quale comincerà a temere seriamente che tutta la verità possa venire a galla. Tahsin, però, le dirà di stare tranquilla e ancora una volta proverà a giocare d'astuzia, cercando di ritirare la denuncia per furto, così da evitare che possano verificarsi degli episodi spiacevoli.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle prossime puntate di Brave and Beautiful che saranno in onda fino al 27 agosto 2021, rivelano che Suhan non sarà ancora del tutto convinta della totale sincerità da parte di Cesur.

Suhan si allontana da Cesur

Proprio per questo motivo, la donna finirà per prendere le distanze da suo marito, comunicandogli che non passeranno insieme il giorno del suo compleanno.

Intanto Tahsin si recherà alla tenuta da sua figlia, dicendole che ha intenzione di mettere una pietra sopra al passato e quindi di rifare pace.

Una versione dei fatti che, tuttavia, non convincerà per nulla Cesur, il quale non crederà alla buona fede del padre di Suhan.

E poi ancora le anticipazioni delle prossime puntate di Brave and Beautiful dal 23 al 27 agosto, rivelano che Mihriban si servirà dell'aiuto di Cesur per cercare di convincere i vari contadini a ribellarsi di fronte allo strapotere di Tahsin.

I due faranno presente ai contadini che, con i soldi del risarcimento, potrebbero addirittura comprare le azioni e in questo modo diventare soci dell'azienda.

La sorpresa di Cesur per sua moglie: anticipazioni Brave and Beautiful al 27 agosto

Così, nel giro di poche ore verranno presentate circa sessanta denunce: immediata la reazione di Tahsin, il quale si renderà conto subito che la situazione sta precipitando. A quel punto, il vecchio e furbo uomo chiederà a Mehmet di intervenire per far sì che la colpa di tutto ricada su Cesur.

Intanto Cesur, deciderà di organizzare una sorpresa per sua moglie Suhan: una cena speciale all'interno di un museo. Intanto la donna, comincerà a credere che il padre di Cesur si sia tolto la vita e quindi che non sia stato ucciso da Tahsin, così come sospetta l'uomo.