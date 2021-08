Le trame della soap opera turca di grande successo di genere romance thriller intitolata Brave and Beautiful, sono sempre più intriganti. Nella puntata che i telespettatori italiani avranno modo di seguire su Canale 5 il 5 agosto 2021, Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) avrà una discussione accesa con suo padre Tahsin Korludağ (Tamer Levent) dopo avergli detto di essere rimasta delusa dai suoi atteggiamenti. Inoltre la fanciulla non si fiderà più del proprio genitore, poiché sospetterà che l’abbia ingannata su tutto.

Anticipazioni Brave and Beautiful, episodio di giovedì 5 agosto: Sühan dubita della sincerità di suo padre Tahsin

Nel corso dell’episodio dello sceneggiato (conosciuto in Turchia con il titolo originale Cesur ve Güzel) e che verrà trasmesso su Canale 5 giovedì 5 agosto 2021 dalle ore 14:45 sino alle 15:30 circa, Sühan dopo aver appreso il vero volto di Cesur non perderà tempo per manifestare la sua immensa delusione al padre Tahsin: in particolare la fanciulla avrà una nuova preoccupazione, poiché temerà che il proprio genitore non sia sincero con lei.

Nel contempo Cesur dopo essersi ripreso condurrà delle indagini per ottenere informazioni su Mithat (Yaşar Akın) con la complicità di Kemal (Fırat Altunmeşe) e Rifat (Müfit Kayacan): i tre non ci metteranno molto a capire che in realtà l’uomo che stanno cercando ha stretto un’alleanza proprio con Tahsin e il commissario Mehmet (Kahraman Sivri).

Successivamente i novelli sposi Tahsin e Adalet (Nihan Büyükağaç) decideranno di trascorrere il primo giorno dell’anno in Europa, mentre Cahide (Sezin Akbaşoğulları) convincerà il marito Korhan (Erkan Avcı) a far continuare ad alloggiare la sua falsa infermiera Hulya (Zeynep Kızıltan) nella loro abitazione.

Banu vuole testimoniare a favore di Turan, Cesur apprende che Sühan prova amore per lui

A questo punto Cahide, Hulya e Bulent (Serkan Altunorak) dopo essersi riuniti per parlare di Turan (Serhat Parıl), faranno capire di avere il timore di poter essere scoperti. Intanto Banu (Gözde Türkpençe) si dirà disposto a prendere le difese di Turan, e quindi a rilasciare una testimonianza a favore dell’uomo per dimostrare alla giustizia che non è coinvolto con la morte del dottor Nedim.

Per concludere Sirin (Irmak Örnek) dopo aver appreso che Cesur si è lasciato andare a delle confidenze con Kemal sceglierà di essere sincera: il protagonista della serie televisiva apprenderà che Sühan prova amore per lui. Mihriban (Devrim Yakut) invece riuscirà a scoprire che i dipinti che ha visto di recente appartengono alla famiglia Karahasanoglu.