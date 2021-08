Nuovi colpi di scena in arrivo nelle prossime puntate di Brave and Beautiful. Secondo le anticipazioni, dopo il tentato omicidio di Tahsin, Adalet deciderà di costituirsi alla polizia confessando di essere lei la responsabile degli omicidi del direttore dell'orfanotrofio e di Hasan, il padre di Cesur. Quest'ultimo non crederà affatto alla versione della donna mentre Riza, a seguito della confessione della sorella, tornerà in libertà.

Tashin cade nella trappola di Riza e viene arrestato

Le trame di Brave and Beautiful si faranno sempre più avvincenti dopo la morte di Fugen, la madre di Cesur, la quale morirà cadendo da una gabbia posta a una grande altezza.

Il tutto farà parte di un piano ben organizzato da Riza, il quale si vendicherà del cognato Tashin, facendolo arrestare con l'accusa di omicidio. Come si arriverà a tutto questo? Facendo un passo indietro, Riza farà rapire Fugen e la rinchiuderà in una gabbia facendo creder a Tashin che all'interno via sia Adalet. Korludag a questo punto, nel disperato tentativo di salvare la moglie, farà precipitare la madre di Cesur nel vuoto. Sarà così che la donna perderà la vita lasciando Cesur nella più cupa disperazione. Tutto farà pensare che Tahsin sia il responsabile della morte della donna e pertanto Korludag verrà arrestato.

Tashin scopre che Adalet ha sentito il fratello Riza

In seguito, nel corso del processo contro Tashin, sarà proprio Cesur a scagionare il suo peggior nemico, visto che dichiarerà di non aver effettivamente visto Tashin aprire la gabbia nella quale era imprigionata la madre.

Il padre di Suhan verrà quindi rimesso in libertà, mentre Cesur non si darà pace. Alemdaroğlu arriverà a sequestrare il suocero nel tentativo di fargli confessare gli omicidi del padre Hasan e della madre Fugen. Proprio durante il confronto tra i due nemici, un cecchino sparerà in pieno petto a Tashin, il quale verrà ricoverato e operato d'urgenza in ospedale.

Korludag riuscirà a salvarsi e in seguito l'uomo scoprirà che la moglie Adalet gli ha tenuto nascoste alcune conversazioni telefoniche con Riza.

Adalet confessa gli omicidi di Hasan e del ex direttore scagionando il fratello

Le prossime puntate della Serie TV turca vedranno Adalet cercare di riconquistare la fiducia del marito Tashin.

Per fare ciò, la donna deciderà di costituirsi alla polizia, raccontando agli inquirenti la verità sugli omicidi di Hasan e del direttore dell'orfanotrofio avvenuti trent'anni prima. Adalet, quindi, si assumerà la responsabilità dei due omicidi, anche se Cesur non crederà affatto alla versione della donna. A seguito della confessione della sorella, Riza verrà scarcerato e subito dopo i telespettatori di Brave and Beautiful capiranno chi è il misterioso complice dell'uomo. Si tratta di Salih, il padre di Sirin e colui che sembrava essere il fidato scagnozzo di Korludag.

Per non perdere nulla di questa intricata storyline, si ricorda che Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 14:45.