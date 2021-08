Sono previsti grandi colpi di scena nel corso delle prossime puntate di Brave and Beautiful, la soap turca che prosegue la sua messa in onda su Canale 5. Le anticipazioni che arrivano dalla Turchia, rivelano che ci saranno un po' di novità legate in primis alla coppia composta da Cesur e Suhan. I due, infatti, convoleranno a nozze insieme e diventeranno marito e moglie ma poi ci sarà un episodi che porterà a chiudere la relazione con Suhan e ancora una volta la colpa sarà di suo padre, il perfido Tahsin.

Anticipazioni turche Brave and Beautiful

Nel dettaglio, le trame turche di Brave and Beautiful rivelano che dopo aver scoperto la verità sugli intrighi e sugli inganni da parte di suo padre, Suhan deciderà di vendicarsi dell'uomo e così accetterà di convolare a nozze con Cesur.

Un matrimonio che verrà organizzato in gran segreto e che renderà ufficialmente marito e moglie, la coppia di protagonisti di questa seguitissima soap del pomeriggio di Canale 5.

Tuttavia, ben presto la loro unione verrà messa a dura prova da un nuovo drammatico evento che avrà come protagonista Tahsin.

Il colpo di scena della prossime puntate di Brave and Beautiful, arriverà nel momento in cui Riza deciderà di vendicarsi del cognato Tahsin che, trent'anni prima, lo ha fatto finire in carcere ingiustamente.

La morte della mamma di Cesur

Così studierà un piano per fargliela pagare e, a farne le spese sarà la mamma di Cesur. La donna, infatti, finirà all'interno di una gabbia messa a punto da Riza che, nel momento in cui viene aperta, fa cadere bruscamente la persona che si trova al suo interno, causandone la morte immediata.

Tahsin, credendo che all'interno di questa gabbia ci fosse sua moglie e incurante della trappola che ha ordito Riza, non ci penserà sue due volte ad aprirla per mettere in salvo la sua amata.

E così, la povera mamma di Cesur avrà la peggio: la donna morirà sul colpo e sotto gli occhi di suo figlio Cesur che resterà a dir poco senza parole.

Le anticipazioni turche di Brave and Beautiful rivelano che il padre di Suhan si ritroverà così nei guai per la morte per la donna e questa situazione non farà altro che accrescere sempre di più l'odio di Cesur nei confronti di quell'uomo che ha letteralmente rovinato la sua intera famiglia.

Cesur chiude con Suhan: anticipazioni turche Brave and Beautiful

E, questa volta, l'odio e il disprezzo di Cesur si riverseranno anche contro Suhan. Nel momento in cui la donna proverà a stare al fianco di suo marito in questo difficile momento post morte della mamma, lui la inviterà a farsi da parte e deciderà di chiudere la loro relazione.

Cesur, infatti, le farà un discorso molto forte, con il quale ammetterà che non riesce più a stare al suo fianco, pensando al fatto che suo padre è il responsabile della sua infelicità e delle sue disgrazie.

Dopo aver fatto questo discorso a Suhan, Cesur uscirà di scena per un po': l'uomo, infatti, farà perdere le sue tracce per oltre un mese e non darà informazioni su che fine abbia fatto e dove si trovi.