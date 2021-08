L'appuntamento con la soap opera turca Brave and Beautiful prosegue con successo nei pomeriggi di Canale 5. Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate che andranno in onda prossimamente in prima visione assoluta, rivelano che ci saranno dei risvolti clamorosi e importanti legati alla coppia composta da Cesur e Suhan. Il primo, infatti, si ritroverà ad essere vittima dell'ennesimo piano di vendetta architettato da Tahsin, il quale arriverà a metterne a repentaglio la vita e finirà per organizzare il rapimento di sua figlia Suhan.

Cesur si ritrova in pericolo di vita: anticipazioni turche Brave and Beautiful

Nel dettaglio, le anticipazioni turche di Brave and Beautiful rivelano che Tahsin proverà in tutti a screditare Cesur agli occhi di sua figlia e, in questo modo, convincerla del fatto che non meriti il suo amore.

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui il perfido uomo organizzerà un vero e proprio attentato contro Cesur, facendo manomettere la sua automobile e provando così a inscenare un incidente mortale.

Per fortuna, però, il piano di Tahsin non andrà in porto: Cesur riuscirà a salvarsi da questo incidente, dopodiché proverà in tutti i modi a convincere la donna che ha al suo fianco, delle azioni criminali di suo padre.

Suhan si renderà conto delle cattive azioni compiute dal padre e senza pensarci su due volte, accetterà di trasferirsi con Cesur in un albergo privato, così da poter stare lontani da tutto e tutti e mettere a punto la loro vendetta per fargliela pagare all'uomo.

Tahsin organizza il rapimento della figlia: anticipazioni Brave and Beautiful

Gli spoiler delle puntate turche di Brave and Beautiful, però, rivelano che Tahsin non resterà a guardare e, a sua volta, si azionerà in prima persona per far sì che riesca a scoprire dove si è cacciata sua figlia insieme al suo peggior nemico.

Nel momento in cui scoprirà il posto esatto dove si trovano, ecco che porterà a compimento il suo piano di vendetta.

Tahsin, infatti, farà rapire sua figlia: la donna verrà portata all'interno del garage di Rifat, amico e alleato di Cesur.

Il piano di Tahsin è ben studiato: l'uomo proverà in tutti i modi a far credere che la colpa di questo rapimento sia proprio di Cesur.

E, in un primo momento, la donna crederà per davvero di essere vittima della cattiveria di Cesur.

Per fortuna, però, la situazione cambierà radicalmente nel momento in cui l'uomo scoprirà tutto quello che sta accadendo e non ci penserà su due volte a intervenire per salvare la sua amata e liberarla da questa prigionia.

Dopo essere stata messa in salvo, Cesur deciderà di svelare alla donna le prove schiaccianti che testimoniano il fatto che dietro questo rapimento si cela proprio lo zampino di suo padre.

Suhan vuole incastrare suo padre: anticipazioni turche Brave and Beautiful

Suhan, a questo punto, resterà a dir poco sconvolta e non riuscirà a credere al fatto che suo padre possa aver agito in questo modo, al punto da mettere a repentaglio anche la sua stessa vita, pur di compiere la sua spietata vendetta.

Le anticipazioni turche di Brave and Beautiful rivelano che, una volta raggiunta questa consapevolezza, Suhan deciderà di non farla passare liscia a suo padre.

Questa volta intende fargliela pagare e proprio per questo motivo, non ci penserà su due volte ad architettare un nuovo piano con Cesur: l'obiettivo comune sarà quello di riuscire ad incastrare Tahsin e metterlo definitivamente con le "spalle al muro".

Riuscirà la donna a realizzare il suo piano a prendersi la rivincita su quel padre perfido e spietato? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap turca.