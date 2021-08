Grandi novità in arrivo per tutti i fan della soap opera Brave and Beautiful, la soap turca che ha debuttato questa estate nel pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Dal 6 settembre, infatti, è previsto un cambio programma che riguarderà il pomeriggio di Canale 5 e coinvolgerà anche la soap con protagonisti Cesur e Suhan, la quale raddoppierà la durata complessiva rispetto a quella attuale.

Cambia la programmazione di Brave and Beautiful: le novità della soap turca

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Brave e Beautiful, rivelano che dal 6 al 10 settembre è prevista una settimana con ben due episodi al giorno.

L'appuntamento con la soap opera turca partirà sempre alle 14:45 ma cambierà l'orario di fine puntata, dato che si andrà avanti fino alle 16:30 circa, quando poi la linea passerà al nuovo episodio di Love is in the air, l'altra soap turca che questa tenuta ha appassionato il pubblico di Canale 5, arrivando a toccare anche punte del 20% di share.

Una notizia che sicuramente renderà felici i fan della soap turca con Cesur e Suhan, dato che proprio in queste settimane, la trama sta entrando sempre di più nel vivo e la messa in onda di ben dieci episodi nel corso di una settimana compirà un ulteriore passo avanti.

Dal 13 settembre, ritorna Uomini e donne alle 14:45

Tuttavia, questa non sarà la collocazione definitiva di Brave and Beautiful anche nelle settimane a seguire, visto che dal 13 settembre è in programma il ritorno di Uomini e donne e dei vari reality show, di conseguenza cambierà nuovamente l'assetto del pomeriggio di Canale 5 .

In attesa di scoprire quale sarà il palinsesto ufficiale a partire da lunedì 13 e come sarà ricollocata la soap con Cesur, le anticipazioni turche delle nuove puntate che presto andranno in onda anche su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di nuovi colpi di scena.

Occhi puntati in primis su Cesur che si ritroverà a dover fare i conti con l'ennesimo lutto familiare che gli stravolgerà la vita.

Cesur affronta la morte di sua madre: anticipazioni turche Brave & Beautiful

Questa volta, ad avere la peggio, sarà mamma Fugen, la quale si ritroverà vittima di un perfido piano architettato da Riza per colpire il suo nemico Tahsin.

Ad avere la peggio, però, sarà la povera donna che troverà la morte, lasciando spiazzato suo figlio.

La reazione di Cesur, infatti, sarà durissima e questa volta l'uomo deciderà di mettere un punto definitivo alla sua relazione con Suhan.

Dopo la morte di sua madre, di cui ritiene che Tahsin sia il responsabile, Cesur chiuderà il suo rapporto con la moglie e farà perdere le sue tracce per ben 45 giorni.