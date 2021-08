Prosegue l'appuntamento quotidiano con la soap opera Brave and Beautiful e le anticipazioni delle nuove puntate turche che tra qualche settimana arriveranno anche su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. I riflettori saranno ben puntati sulla vendetta di Cesur nei confronti di Tahsin: tra i due ci sarà un incontro che avrà un esito a dir poco spiacevole, al punto che Suhan prenderà le distanze da suo marito. Intanto Adalet deciderà di assumersi le responsabilità di quello che è successo trenta anni prima e così va dalla polizia per raccontare tutto.

Cesur nei guai dopo l'incontro con Tahsin: anticipazioni turche Brave & Beautiful

Nel dettaglio, gli spoiler delle nuove puntate di Brave & Beautiful rivelano che per Cesur arriverà il momento della resa dei conti finale con Tahsin.

Per questo motivo deciderà di metterlo alle strette e lo porterà su un promontorio, minacciandolo e chiedendogli di dire tutta la verità sulla morte dei suoi genitori, se non vuole finire giù e morire così tragicamente.

Il colpo di scena, però, arriverà nel momento in cui durante questo incontro partirà un colpo di pistola. A sparare non sarà Cesur, bensì una persona misteriosa che tramerà nell'ombra contro il vecchio Tahsin e che metterà a repentaglio la sua vita.

Una situazione che renderà tutto complicato, compreso il rapporto tra Cesur e Suhan: quest'ultima, infatti, comincerà ad essere stufa del comportamento di suo marito, motivo per il quale deciderà di prendere le distanze per sempre dall'uomo che ha sposato.

Suhan chiude con suo marito e chiede il divorzio

Un duro colpo per Cesur che, in questo modo, si ritroverà nei guai anche con la donna che ama: Suhan apparirà fredda e sicura nel voler chiedere al più presto il divorzio. Da questo momento in poi, quindi, la donna non vorrà avere più nulla a che fare con suo marito.

E poi ancora, gli spoiler delle prossime puntate di Brave and Beautiful rivelano che per fortuna la situazione medica di Tahsin non sarà grave e l'uomo riuscirà a salvarsi dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Al suo risveglio, però, l'uomo dovrà fare i conti con una brutta sorpresa che riguarderà sua moglie. Tahsin, infatti, scoprirà che Adalet ha avuto delle conversazioni telefoniche segrete con Riza.

Adalet si costituisce: anticipazioni Brave and Beautiful

Il padre di Suhan non nasconderà la sua amarezza nei confronti della moglie, motivo per il quale lei deciderà di mettersi subito all'opera per riconquistare pienamente la fiducia di Tahsin.

E così, la svolta clamorosa nelle nuove puntate della soap turca, arriverà nel momento in cui Adalet deciderà di andare dalla polizia per confessare l'omicidio del padre di Cesur e del direttore dell'orfanotrofio.

In questo modo, quindi, la donna si dichiarerà colpevole dei fatti e poche settimane dopo la sua confessione, si assisterà alla scarcerazione di Riza, che verrà ritenuto innocente.