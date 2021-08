In Brave and Beautiful, Tashin Korludağ finirà in carcere con l'accusa di aver ucciso la madre di Cesur. Tashin cadrà nella trappola di Riza, il quale farà in modo che il "cognato" venga ritenuto responsabile della morte della donna, la quale perderà la vita cadendo da una grande altezza. Un grave lutto quindi per Cesur Alemdaroğlu nelle prossime puntate della Serie TV turca.

La madre di Cesur muore, Tashin incastrato da Riza

Le prossime trame di Brave and Beautiful saranno caratterizzate da un dramma in casa Alemdaroğlu. Fugen, la madre di Cesur, perderà la vita cadendo da una grande altezza.

Il dramma inizierà nel momento in cui Tahsin cercherà di aprire la gabbia sospesa in aria in cui verrà tenuta prigioniera la donna, credendo che all'interno ci sia la sua amata Adalet. Un inganno messo in atto da Riza, il quale riuscirà in questo modo a incastrare Tashin per omicidio. L'odio del fratello di Adalet verso Korludağ lo porterà, infatti, a ideare un complesso piano per vendicarsi dell'uomo, colpevole di averlo incastrato trent'anni prima per l'omicidio del direttore dell'orfanotrofio, compiuto in realtà da Adalet.

Riza fa credere a Tashin di aver rapito Adalet

Dando uno sguardo alle anticipazioni, tutto partirà nel momento in cui Riza cercherà di mettersi in contatto con Cesur scrivendogli una lettera dal carcere. La missiva verrà però intercettata da Tashin, il quale cercherà di sbarazzarsi del fratello di Adalet organizzando la sua uccisione durante il suo trasferimento in un altro carcere.

Il piano di Tashin non andrà a buon fine, visto che Riza riuscirà a evadere facendo perdere le sue tracce. Il fuggitivo sarà sempre più assetato di vendetta e per questo cercherà d'incastrare il suo rivale proprio come fece con lui Tashin trent'anni prima. Pertanto, deciderà di rapire la madre di Cesur, facendola rinchiudere in una gabbia posta a una grande altezza e facendo credere a Tashin che all'interno ci sia Adalet.

Tashin finisce in carcere con l'accusa di omicidio

L'inganno di Riza riuscirà perfettamente, visto che Tashin farà di tutto per liberare la donna. Peccato che durante il suo tentativo Fugen cadrà da una grande altezza, sotto gli occhi di Tashin e Cesur. La madre di Alemdaroğlu morirà a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta, gettando Cesur nella disperazione.

Tashin, a questo punto, verrà arrestato con l'accusa di omicidio. Korludağ griderà la sua innocenza e sosterrà di essere caduto nella trappola di Riza, ma nessuno sembrerà credergli. Sia la polizia che Cesur lo riterranno responsabile della morte di Fugen e solo con le prossime puntate di Brave and Beautiful i telespettatori di Canale 5 scopriranno quale sarà il suo destino.