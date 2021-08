I telespettatori italiani di Brave and Beautiful stanno pian piano scoprendo cosa è veramente accaduto ad Hasan Karahasanoğlu attraverso dei flashback mostrati nel corso degli episodi. Come è già stato anticipato, l'uomo è stato assassinato da Adalet Soyözlü, ma Cesur è convinto che il colpevole dell'omicidio di suo padre sia Tahsin Korludağ. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Alemdaroğlu vorrà far riesumare il cadavere del genitore per provare che è stato ucciso. Sühan inizierà a pensare che il marito si stia sbagliando ma, solo dopo aver letto una lettera scritta da Hasan, si convincerà che l'uomo è stato realmente assassinato.

Anticipazioni turche di Brave and Beautiful: Cesur vuole far riesumare il cadavere del padre

Riza mediterà vendetta contro Tahsin e Adalet, mentre continuerà a girare a piede libero per Istanbul. Come il pubblico avrà appreso dalle anticipazioni precedenti, il losco individuo è il cognato di Korludağ ed è deciso a vendicarsi dei due consorti per averlo fatto accusare e condannare per l'omicidio del direttore dell'orfanotrofio dove ha vissuto da bambino. Riuscito a fuggire dopo trent'anni di carcere, l'uomo porterà terrore e scompiglio nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful. Intanto, Riza non sarà l'unico problema di Tahsin. Infatti, Cesur non rinuncerà all'obiettivo di punire l'uomo per la morte del padre.

Stando alle anticipazioni turche, Alemdaroğlu vorrà far riesumare il corpo del padre per dimostrare che non si è suicidato. Il potente Korludağ, ovviamente, sosterrà il contrario.

I dubbi spingono Sühan ad allontanarsi da Cesur: spoiler turchi di Brave and Beautiful

Quando Cesur comunicherà a Sühan l'intenzione di far riesumare il corpo del padre, la giovane inizierà ad avere dei dubbi nei confronti del marito.

L'imprenditrice si convincerà che si sia trattato di un suicidio e, assalita dall'incertezza, lascerà casa Alemdaroğlu per rifugiarsi ad Istanbul in una delle abitazioni di famiglia. Il protagonista non si arrenderà di fronte al comportamento della moglie, anzi farà di tutto per dimostrarle di avere ragione. Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che, grazie a Mihriban, Cesur scoprirà che Cahide e il marito Korhan possiedono la parte mancante della lettera che Hasan, prima di morire, aveva scritto e inviato a Nuhran, la moglie di Tahsin.

Alemdaroğlu proporrà a Sühan una sorta di "scommessa": se troverà la missiva e vi leggerà che suo padre voleva suicidarsi, lui non farà riesumare il cadavere del genitore e rinuncerà ai propositi di vendetta contro il padre della moglie.

Sühan legge la lettera di Hasan inviata a Nurhan: Brave and Beautiful, trame turche

Nelle prossime puntate di Brave and Beautiful un altro tassello del puzzle renderà più chiara la verità sulla morte di Hasan Karahasanoğlu e sarà proprio Sühan ad apprendere che l'uomo non si è suicidato. La giovane convincerà il fratello a consegnarle la lettera inviata alla madre e contenente le ultime parole dell'uomo scritte prima di morire. Leggendola, Sühan si renderà conto che Hasan diceva addio a Nurhan poiché, dopo aver recuperato i suoi quadri, voleva andare via dalla cittadina insieme alla moglie Fugen e al figlio Cesur.

Inoltre, sempre nella lettera, ammetteva che, per le troppe menzogne del marito della donna, l'uomo non riusciva più a capire quale fosse la verità. Dopo aver letto queste parole e seppur sconvolta, Sühan chiamerà Cesur e gli dirà di procedere con la riesumazione per accertare che si è trattato di un omicidio.