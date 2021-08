Le trame di Brave and Beautiful in onda su Canale 5 dal 16 al 20 agosto 2021 si faranno sempre più avvincenti, soprattutto nel momento in cui Suhan e Cesur decideranno di sposarsi per vendicarsi di Tahsin.

Nonostante i promessi sposi cerchino di mantenere segreta la notizia, Cahide ne verrà a conoscenza e vorrà impedire le nozze avvertendo il suocero Tahsin. La cerimonia avrà comunque luogo e il padre di Suhan quando lo verrà a sapere avrà un malore.

Suhan chiede a Cesur di sposarla nelle prossime trame di Brave and Beautiful

Brave and Beautiful continua ad appassionare i telespettatori di Canale 5 che, ogni pomeriggio, seguono la nuova soap Tv turca.

Negli episodi che andranno in onda da lunedì 16 a venerdì 20 agosto, Cesur riuscirà a liberare Suhan, la quale verrà a conoscenza che a rapirla sarà stato il padre Tahsin al solo scopo di far ricadere la colpa su Alemdaroglu. Suhan sarà sconvolta e chiederà a Cesur di sposarla per vendicarsi del padre. Il loro sarà un accordo e non avrà nulla di romantico, anche se i due in realtà saranno innamorati uno dell'altra.

Cahide vuole impedire le nozze di Suhan e Cesur ma senza successo

Nel frattempo, la polizia perquisirà i camion nel deposito di Mithat il quale verrà arrestato per contrabbando. Cesur è Suhan cercheranno di organizzare le nozze in gran segreto ma Mihriban e Cahide verranno a saperlo.

In particolare, la moglie di Korhan scoprirà anche l'esistenza del testamento della madre di Suhan. Secondo le disposizioni testamentarie, una volta sposata, Suhan diventerà proprietaria dell'intera tenuta dei Korludağ.

Cahide quindi, vorrà impedire le nozze e avviserà immediatamente il suocero Tahsin. Quest'ultimo non potrà dare niente e, quando verrà avvisato da Korhan che la sorella ha sposato Cesur, Korludağ avrà un malore.

È guerra tra Tahsin e la figlia dopo le nozze

Dando uno sguardo alle trame in onda sino al 20 agosto, di viene a sapere che Suhan e Korhan correranno in ospedale convinti che il padre sia in pericolo di vita. Tahsin però non sarà affatto grave e, in questa circostanza, si scoprirà che Mithat sarà deceduto.

Cahide intanto, cercherà di screditare Cesur agli occhi di Korhan, dicendogli che è stato Alemdaroğlu a provocare l'incidente a Carezza e a dare fuoco alla sua tenuta.

Korhan crederà alle parole della moglie? In attesa di scoprirlo, nel corso delle prossime puntate di Brave and Beautiful entrerà in scena un nuovo personaggio. Si tratta di Riza, il fratello di Adalet, in carcere da trent'anni con l'accusa di aver assassinato il direttore dell'orfanotrofio. Omicidio in realtà commesso da Adalet. L'uomo, vorrà mettersi in contatto con Cesur e pertanto gli scriverà una lettera. Intanto Tahsin, dopo le nozze della figlia con Alemdaroğlu, inizierà una guerra con Suhan.