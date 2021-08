Ci saranno vari colpi di scena nel corso delle nuove puntate di Brave and Beautiful, la popolare soap opera turca di Canale 5 che prosegue la sua messa in onda con ottimi risultati d'ascolto.

Gli spoiler delle puntate già andate in onda in Turchia e prossimamente in onda in Italia, infatti, rivelano che ci saranno delle clamorose scoperte che verranno fatte da Cesur, il quale riuscirà a mettere finalmente chiarezza sulla sua vita privata. Al tempo stesso, però, l'uomo dovrà fare i conti anche con un terribile lutto che finirà per sconvolgergli di nuovo la vita.

Cesur indaga sulla morte del padre: anticipazioni Brave and Beautiful

Nel dettaglio, le trame turche delle nuove puntate di Brave and Beautiful, rivelano che per Cesur sarà sempre più importante riuscire a scoprire la verità sulla morte del padre.

Un addio sul quale aleggia ancora il mistero anche se l'uomo è sempre più convinto del fatto che il vero responsabile di quello che è accaduto sia soltanto Tahsin.

Il padre di Suhan, però, ha sempre rigettato al mittente le accuse che gli sono state mosse, limitandosi a dire che in realtà l'uomo si sarebbe tolto la vita suicidandosi. Tale versione dei fatti, però, non ha mai convinto Cesur che così deciderà di compiere un passo importante per poter arrivare, finalmente, alla verità.

Cesur scopre la verità sulla morte di suo padre

Le trame turche delle nuove puntate di Brave and Beautiful rivelano che Cesur deciderà di far riesumare i resti del corpo di suo padre, così da poter fare un'autopsia con la quale stabilire finalmente le cause della morte dell'uomo.

Un durissimo colpo per Tahsin, il quale si renderà conto che in questo modo rischia davvero grosso. Questa volta, però, non potrà fare nulla per fermare il progetto di Cesur.

Le anticipazioni della soap opera turca in onda su Canale 5, rivelano che Cesur porterà a compimento il suo piano e riuscirà ad avere i risultati dell'autopsia, senza che ci siano delle infiltrazioni esterne.

Tahsin viene smascherato

In questo modo, quindi, l'uomo sarà sicuro del fatto che i risultati non sono stati corrotti e falsificati.

Il responso dell'autopsia sui resti del padre di Cesur saranno molto chiari: l'uomo è stato ucciso con dei colpi di arma da fuoco. Di conseguenza, va esclusa a priori l'idea che si sarebbe suicidato.

Per Cesur, quindi, arriverà il momento di prendersi la sua rivincita e per prima cosa si recherà dal perfido Tahsin, per metterlo alle strette e smascherarlo definitivamente.

La drammatica morte della mamma di Cesur: trame Brave and Beautiful

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame delle nuove puntate di Brave and Beautiful, rivelano che ci sarà spazio anche per un triste evento che colpirà Cesur e che lo lascerà senza parole.

L'uomo, infatti, assisterà alla drammatica e improvvisa morte di sua mamma, dietro la quale ancora una volta si cela lo zampino di Tahsin.

A quel punto, però, Cesur prenderà una drammatica decisione: l'uomo, infatti, chiederà anche a Suhan di sparire dalla sua vita, dopodiché sarà lui stesso a far perdere le sue tracce.