Gemma Galgani finisce già al centro della bufera mediatica, prima ancora che inizi la nuova stagione di Uomini e donne. Il programma dei sentimenti di Maria De Filippi tornerà in onda dal 13 settembre su Canale 5, ma intanto da martedì 24 agosto sono cominciate le registrazioni delle prime puntate. Il ritorno di Gemma è confermatissimo, anche se quest'anno, la dama torinese, si presenterà in studio con un nuovo décolleté che ha mandato già "in tilt" i fan social della trasmissione: in tantissimi sono "furiosi" contro la dama torinese.

La dama torinese Gemma Galgani si è rifatta il seno prima di tornare a U&D

Nel dettaglio, a poche settimane dal ritorno in tv di Uomini e donne, Riccardo Signoretti ha lanciato lo scoop su Gemma Galgani, svelando in anteprima sul suo profilo social che la dama si è rifatta il seno.

Questa estate, quindi, Gemma si è sottoposta a una nuova operazione chirurgica dopo che in passato aveva già fatto il lifting e prima ancora si era fatta dare un ritocchino ai denti, partecipando alla trasmissione Selfie - Le cose cambiano, condotta da Simona Ventura su Canale 5.

Così, in vista del suo ritorno in trasmissione, Gemma ha scelto di dare un ritocchino anche al seno, con la speranza che possa aiutarla a trovare per davvero un cavaliere in grado di farle battere il cuore e col quale vivere la sua vita privata fuori dallo studio televisivo di Uomini e donne.

Esplode la bufera contro Gemma Galgani

La notizia dell'intervento al quale si è sottoposto Gemma ha scatenato una vera bufera social e in moltissimi hanno puntato il dito contro la dama torinese, ritenendo che con questa ennesima operazione, abbia perso la dignità.

"Aspettiamo che si rifaccia il cervello ora... ah no, lì e vuoto", ha scritto un fan del programma commentando la notizia dell'intervento chirurgico di Gemma.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Pagato da Mediaset in cambio di averla là per un altro anno a fare la pagliaccia. Dignità zero", ha scritto ancora un altro utente social che ha puntato il dito contro la dama torinese, star del programma di Canale 5.

'Quando la cacciano via?' sbottano i fan di Uomini e donne

"Ma quando la cacciano via?", chiede invece un altro spettatore che si dice stufo della presenza di Gemma in trasmissione, dato che ormai sono più di dieci anni che cerca la sua anima gemella in uno studio televisivo.

"Il prossimo settembre tornerà incinta?", scrive ancora ironicamente un altro spettatore del programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

Insomma, la scelta di Gemma ha scatenato polemiche e al tempo stesso ha acceso la curiosità intorno alla nuova edizione di Uomini e donne, che sarà in onda dal 13 settembre su Canale 5.