Cambio palinsesti in casa Mediaset per la nuova stagione autunnale 2021. Sia in prima serata che in daytime ci saranno delle novità importanti che riguarderanno alcuni dei volti storici di Canale 5. Occhi puntati in primis su Barbara d'Urso che per questo autunno dovrà rinunciare a programmi serali. Situazione diversa, invece, per Maria De Filippi che anticiperà il ritorno del suo seguitissimo talent show, Amici 21.

Rivoluzione in casa Mediaset per l'autunno 2021: d'Urso senza prime time

Nel dettaglio, le anticipazioni sui nuovi palinsesti Mediaset per l'autunno 2021 prevedono l'assenza di Barbara d'Urso nel periodo che va da settembre a dicembre, nella prima serata di Canale 5.

Dopo la chiusura del talk show domenicale Live - Non è la d'Urso, che a settembre sarà sostituito da Scherzi a parte condotto da Enrico Papi, Barbara d'Urso si ritroverà al timone di un solo programma, in onda in daytime.

Trattasi di Pomeriggio 5, il talk show che quest'anno sarà incentrato solo su attualità, cronaca e politica e che tornerà in video a partire dal 6 settembre.

Il possibile ritorno di Barbara d'Urso in prime time solo nel 2022

La conduttrice partenopea, però, in una recente intervista ha già anticipato che questo non sarà il suo unico programma della stagione, dato che starebbe già lavorando ad una nuova prima serata di intrattenimento, destinata sempre alla rete ammiraglia del Biscione.

Non si esclude, quindi, che Barbara d'Urso possa tornare di nuovo nella fascia serale a partire dal 2022.

In queste settimane si era vociferato anche di un suo possibile approdo al timone del reality game, La Talpa, ma si tratta di indiscrezioni che non sono mai state confermate (e neppure smentite) dalla diretta interessata.

Anticipa il debutto di Amici 21: da settembre in tv

Cambiamenti in arrivo anche per Maria De Filippi, dato che quest'anno ritornerà in onda già da settembre con il suo talent show Amici, giunto alla ventunesima edizione di messa in onda.

Dopo le voci delle scorse settimane, la conferma ufficiale è arrivata dai promo che stanno andando in onda in questi giorni in tv, i quali confermano il ritorno di Amici 21 già a settembre.

Il talent show, quindi, quest'anno ricoprirà l'intera durata della stagione televisiva 2021/2022, dato che il serale è in programma sempre in primavera su Canale 5.

Nessun cambiamento, invece, per quanto riguarda l'appuntamento con Uomini e donne. Il programma di Maria De Filippi tornerà in onda dal 13 settembre alle 14:45, prendendo il posto della soap opera turca Brave and Beautiful, di cui al momento non si conosce ancora quale sarà il destino nel palinsesto autunnale Mediaset.