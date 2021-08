Cambio programmazione in casa Mediaset a partire dal prossimo settembre 2021. Le novità per il palinsesto di Canale 5, riguarderanno in primis il daytime del weekend, dato che quest'anno il ritorno del talent show Amici di Maria De Filippi, è stato anticipato in autunno. A farne le spese sarà la soap opera Una vita mentre il talk show Verissimo, condotto da Silvia Toffanin andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale su Canale 5.

Una Vita fuori dal weekend: cambio programmazione Mediaset da settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni sul cambio programmazione Mediaset, rivelano che dal prossimo 18 settembre è in programma la prima puntata di Amici 21, il talent show che quest'anno ricoprirà l'intera durata della stagione televisiva 2021/2022.

La messa in onda, come da tradizione, è in programma alle ore 14,10 circa e di conseguenza al sabato pomeriggio non ci sarà più spazio per la messa in onda della soap Una Vita, mentre è confermato l'appuntamento con Beautiful.

Cambia la programmazione anche della domenica pomeriggio per quanto riguarda la soap Una Vita, dato che dai palinsesti Mediaset non è prevista la messa in onda nel dì di festa, a differenza della soap americana con Brooke e Ridge, confermata anche nel dì di festa pomeridiano.

Verissimo raddoppia nel weekend

Cambiamenti importanti, poi, anche per quanto riguarda uno dei programmi storici del weekend di Canale 5. Trattasi di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, che quest'anno andrà in onda non solo di sabato pomeriggio.

Mediaset, infatti, ha scelto di dare un taglio al passato per quanto riguarda il daytime domenicale e quest'anno a farne le spese sarà Barbara d'Urso.

La conduttrice partenopea non è stata riconfermata di pomeriggio con la sua Domenica Live, il talk show che per anni è stato uno dei programmi di punta della programmazione festiva Mediaset.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Al posto di Domenica Live, nella fascia oraria che va dalle 17 alle 18.45 circa, ci sarà spazio per l'arrivo di Verissimo, che sarà in onda per la prima volta anche nel daytime festivo.

Novità anche in prime time: rivoluzionata la domenica sera senza Barbara d'Urso

Una promozione per Silvia Toffanin che dovrà vedersela contro il talk show Da noi a ruota libera, in onda nella stessa fascia oraria sulla rete ammiraglia Rai.

Le novità dei palinsesti Mediaset di settembre 2021, riguarderanno anche la fascia di prime time della domenica. Al posto del talk show Live - Non è la d'Urso, arriverà la nuova edizione di Scherzi a parte, condotto quest'anno da Enrico Papi.

A seguire, nel corso della stagione autunnale, ci sarà spazio anche per la nuova stagione di All together now, condotto da Michelle Hunziker.