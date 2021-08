Cambio programmazione per Canale 5 in vista dell'inizio della nuova stagione televisiva autunnale 2021. Ad essere sacrificate nel daytime della rete ammiraglia Mediaset saranno le due nuove soap turche che quest'estate hanno debuttato in prima visione.

Si tratta di Brave and Beautiful e Love is in the air, entrambe molto apprezzate dal pubblico che le sta premiando con buoni risultati Auditel. Da settembre, però, la programmazione subirà delle modifiche, e l'orario della soap con Serkan ed Eda potrebbe cambiare.

Le novità del palinsesto di Canale 5 autunno 2021: come cambia la programmazione

Le anticipazioni sulla programmazione autunnale di Canale 5 prevedono che da lunedì 13 settembre ci sarà spazio per il ritorno in video di Uomini e donne.

La celebre e popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi tornerà in onda nel consueto slot orario del primo pomeriggio, ossia quello che per tutta l'estate è stato nelle mani di Brave and Beautiful e Love is in the air.

Le due soap, quindi, nonostante i buoni risultati ottenuti in daytime, dovranno abbandonare quella fascia oraria, poiché su Canale 5 al termine di Uomini e donne ci sarà poi spazio per gli appuntamenti quotidiani con il Grande Fratello Vip 6 e Amici 21.

Love is in the air potrebbe cambiare orario di messa in onda

Cosa ne sarà allora delle due soap turche? Al momento, le anticipazioni dei palinsesti Mediaset per l'autunno 2021 prevedono un segmento libero nella fascia oraria che va dalle 16:45 alle 17:30 circa, prima che la linea venga data a Barbara d'Urso per il consueto appuntamento quotidiano con Pomeriggio 5.

Fino a pochi giorni fa, in casa Mediaset l'idea che andava per la maggiore pare fosse quella di modificare l'orario di inizio di Love is in the air, mantenendo però la collocazione nel palinsesto feriale di Canale 5.

In questo modo, quindi, la soap con la coppia Cesur-Eda proseguirebbe la sua messa in onda dal lunedì al venerdì ma nella fascia oraria del tardo pomeriggio, e si ritroverebbe a far da traino a Pomeriggio 5 che quest'anno sarà leggermente ridotto nella durata.

Il ritorno di Mattino 5 e Pomeriggio 5 nel daytime autunnale

Questa soluzione andrà in porto? Sarà proprio Love is in the air ad occupare lo slot delle 16:45, sfidando così la prima parte de La Vita in diretta condotta da Alberto Matano su Rai 1?

In attesa di scoprirlo, il cambio programmazione di Canale 5 per l'autunno comincerà il prossimo 6 settembre, quando in daytime ritorneranno gli appuntamenti con Mattino 5 e Pomeriggio 5.

Le due trasmissioni anticiperanno di qualche giorno i rispettivi inizi, a differenza dei programmi del daytime autunnale di Rai 1, così da poter iniziare a fidelizzare il pubblico.