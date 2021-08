Cambio programmazione in arrivo sulle reti Mediaset a partire dal prossimo 6 settembre. Con l'inizio della stagione televisiva autunnale, ci saranno una serie di modifiche importanti alla programmazione della rete ammiraglia. In daytime, infatti, torneranno i conduttori che da diversi anni ormai tengono compagnia a milioni di spettatori. La prima a rientrare al lavoro sarà Barbara D'Urso, che sarà al timone del suo rinnovato Pomeriggio 5, che potrà contare sul traino della soap opera Love is in the air.

Dal 6 settembre cambia la programmazione Mediaset: ritorna Barbara d'Urso

Nel dettaglio, come anticipato dalla stessa Barbara d'Urso in una recente intervista, Pomeriggio 5 quest'anno andrà in onda a partire da lunedì 6 settembre.

Il programma si presenterà al suo pubblico in una veste del tutto rinnovata e sarà incentrato sull'attualità, la cronaca e la politica, abbandonando definitivamente la parte dedicata allo spettacolo e al gossip.

Si era parlato anche di una riduzione della durata complessiva di Pomeriggio 5 anche se, secondo quanto apprende Blasting News, questo non accadrà per la prima settimana di programmazione della nuova edizione 2021/2022.

Love is in the air anticipa l'appuntamento con Pomeriggio 5

Pomeriggio 5, da lunedì 6 settembre, tornerà in onda alle ore 17:15 circa e andrà avanti fino alle 18:40, quando poi la linea passerà a Gerry Scotti con Caduta Libera.

Ad anticipare l'inizio dell'appuntamento quotidiano con Pomeriggio 5, ci penserà la soap opera turca Love is in the air, che farà da traino alla trasmissione di attualità condotta da Barbara d'Urso.

Dal prossimo 6 settembre e fino a venerdì 10, le due soap Brave and Beautiful e Love is in the air, si divideranno la fetta del primo pomeriggio di Canale 5 e saranno trasmesse dalle 14:45 alle 17:15 circa. Le puntate, quindi, diventeranno leggermente più lunghe per una settimana, ma la situazione cambierà di nuovo dal lunedì successivo.

Dal 13 settembre un nuovo cambio programmazione Mediaset

Dal 13 settembre, infatti, col ritorno di Uomini e donne condotto da Maria De Filippi, in programma dalle 14:45 alle 16:10 circa, non ci sarà più spazio per entrambe le due soap opera turche.

Ecco allora che quasi sicuramente "sopravviverà" soltanto una delle due serie turche e, al momento, la favorita è proprio Love is in the air, che dovrebbe continuare a fare da traino al programma di Barbara d'Urso anche per tutta la durata della stagione televisiva Mediaset 2021/2022.

Riuscirà la soap con Serkan ed Eda ad assicurare un buon seguito di ascolti alla nuova edizione di Pomeriggio 5? Lo scorso anno il programma ha fatto grande fatica a imporsi sul competitor de La vita in diretta e quest'anno la conduttrice partenopea sarebbe pronta a prendersi la sua "rivincita auditel".