Cambia la programmazione Mediaset dal prossimo settembre 2021. Le anticipazioni sui palinsesti della prossima stagione televisiva, rivelano che bisognerà far chiarezza sulle due soap turche Brave and Beautiful e Love is in the air, che questa estate hanno fatto compagnia a milioni di spettatori e che saranno sostituite dai programmi "canonici" della programmazione autunnale di Canale 5. Occhi puntati anche su Mattino 5: il morning show condotto da Federica Panicucci slitterà il ritorno in onda di ben due settimane rispetto al previsto.

Mediaset autunno 2021, cambia la programmazione del daytime

Nel dettaglio, la programmazione di Canale 5 dal prossimo settembre, prevede il ritorno di Uomini e donne ma anche del daytime di Amici 21 e Grande Fratello Vip 6, che occuperanno la fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:45 circa.

Di conseguenza, per le due soap turche che hanno debuttato questa estate in prima visione assoluta su Canale 5, dovranno "farsi da parte", almeno in quella fascia oraria.

In bilico il futuro di Love is in the air, che al momento sarebbe la candidata ad occupare la fascia oraria del tardo pomeriggio Mediaset, dalle 16:50 in poi.

Tuttavia, da casa Mediaset non ci sono ancora conferme definitive sulla serie: la decisione finale non è stata ancora presa e soltanto nelle prossime settimane, si scoprirà quale sarà l'assetto del palinsesto autunnale. Love is in the air conquisterà la fascia oraria prima di Pomeriggio 5 oppure no?

Slitta il debutto di Mattino 5 2021/2022

E poi ancora il cambio programmazione Mediaset riguarderà anche la fascia mattutina.

Dal 6 settembre, infatti, era previsto il ritorno di Mattino 5, il fortunato morning show di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi.

Alla fine, però, in casa Mediaset si è scelto di posticipare il debutto del programma Mediaset, dato che per altre due settimane di settembre, proseguirà l'appuntamento con Morning News, la nuova trasmissione estiva portata al successo da Simona Branchetti.

Il programma di Federica Panicucci, quindi, debutterà soltanto lunedì 20 settembre e, come da tradizione, tornerà a mixare la formula che prevede attualità, cronaca nera e spettacolo.

Gerry Scotti anticipa il ritorno in tv con Caduta Libera

Giocherà d'anticipo, invece, Gerry Scotti che sarà il primo a rientrare nella case degli spettatori di Canale 5, dopo la sosta estiva.

Il conduttore, infatti, dal 30 agosto riprenderà in mano le redini di Caduta Libera, il fortunato game show del preserale che lo scorso anno venne interrotto dopo che il conduttore risultò positivo alla Covid-19.

Caduta Libera riprenderà la sua programmazione, dal lunedì alla domenica alle 18:45 circa e andrà avanti fino al prossimo dicembre.