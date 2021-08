Primi cambi di programmazione in casa Rai per quanto riguarda le nuove fiction della stagione autunnale 2021. Dal prossimo settembre, in prime time sulla rete ammiraglia della tv di Stato, ci sarà spazio per nuovi titoli in prima visione assoluta, che animeranno le serate di milioni di spettatori. Tra quelli più attesi vi è sicuramente la seconda stagione di Imma Tataranni con protagonista Vanessa Scalera ma anche il debutto della nuova fiction dal titolo Cuori, con protagonista Daniele Pecci che slitterà di qualche settimana rispetto ai dati inizialmente previsti.

Anticipa Imma Tataranni 2: cambio programmazione Rai autunno

Nel dettaglio, il cambio programmazione delle fiction Rai per l'autunno 2021, prevede che Imma Tataranni 2 anticipi di un mese la data di inizio sulla rete ammiraglia.

La serie con protagonista Vanessa Scalera era prevista a partire da metà novembre ma, come riportato sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, la Rai ha scelto di anticipare il debutto dell'attesissima seconda stagione.

Così, i fan di Imma Tataranni - Sostituto procuratore, potranno vedere le quattro puntate della seconda stagione a partire dal mese di ottobre, mentre gli altri quattro appuntamenti saranno trasmessi nel corso del 2022.

Slitta il debutto della nuova fiction Cuori su Rai 1

Cambio programmazione anche per la fiction Cuori, il cui debutto inizialmente era previsto per metà settembre.

Di domenica sera, però, la Rai lascerà spazio al debutto dello show "Da Grande", condotto da Alessandro Cattelan, che andrà in onda per due settimane e decreterà lo slittamento della fiction con Daniele Pecci.

La nuova data d'inizio di Cuori è fissata il 17 ottobre, sempre in prime time sulla rete ammiraglia diretta da Stefano Coletta.

La prima serie ad aprire la nuova stagione autunnale di Rai 1, invece, sarà I Bastardi di Pizzofalcone con protagonista Alessandro Gassman.

La puntata d'esordio della terza stagione è in programma per lunedì 20 settembre: la serie, quindi, dovrà vedersela contro il Grande Fratello Vip 6 in onda su Canale 5.

Un professore con Gassman in onda da novembre su Rai 1

A seguire, poi, dal 23 settembre ci sarà il debutto di un'altra serie molto attesa dal pubblico della rete ammiraglia. Trattasi di Fino all'ultimo battito, che vedrà protagonisti Marco Bocci e Bianca Guaccero.

Il 3 ottobre, invece, è fissato il debutto della Serie TV Sorelle per sempre mentre la fiction Un professore, che vedrà protagonista Alessandro Gassman, sarà in onda a partire dall'11 novembre 2021.

A dicembre, invece, sarà trasmesso il film tv, Carla, dedicato alla vita e alla carriera dell'étoile Carla Fracci, scomparsa nei mesi scorsi.