Can Yaman e Diletta Leotta continuano a essere al centro dell'attenzione mediatica del momento. La conduttrice sportiva, da pochi giorni ha festeggiato il suo trentesimo compleanno in compagnia degli amici e dei familiari, ma senza l'attore turco. Il grande assente di questa festa, infatti, è stato proprio il protagonista delle soap opera di successo in onda su Canale 5, che non ha preso parte ai festeggiamenti. In queste ore, Diletta ha di fatto confermato l'assenza di Can alla sua festa, postando sui social gli scatti del party.

Le foto della festa di Diletta Leotta: era assente Can Yaman

Nel dettaglio, dopo le voci che si sono rincorse in questi giorni sui social, Diletta Leotta ha confermato il fatto che Can Yaman non fosse presente la party organizzato in Sicilia, nella villa di famiglia dei genitori.

Diversi scatti immortalano i momenti di divertimento che la conduttrice ha vissuto in occasione del party per i suoi 30 anni, dove tra gli altri sono presenti anche Elodie e Daniele Battaglia.

La prima ormai è una delle amiche intime di Diletta, con la quale ha trascorso anche gran parte del periodo estivo, mentre Battaglia è il partner lavorativo nel programma radiofonico che conduce sulle frequenze di R 101.

'Si ricordano gli attimi', scrive Diletta Leotta sui social

Gli scatti della festa, sono stati accompagnati da una frase emblematica che Diletta ha scelto di condividere con i tantissimi milioni di fan che la seguono e supportano su Instagram.

"Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi", ha scritto la conduttrice sportiva sui social.

Insomma l'assenza di Can Yaman si fa sentire e queste foto sembrerebbero confermare il fatto che la love story sia giunta al capolinea, sebbene i due non abbiano ancora proferito parola su quanto starebbe accadendo.

Il silenzio della coppia Can-Diletta e i nuovi impegni dell'attore turco

La curiosità dei fan, però, continua a essere tanta e in moltissimi sperano che al più presto Can e Diletta possano rompere il muro del silenzio e fare finalmente chiarezza, raccontando così la verità sulle sorti di questa loro chiacchieratissima storia d'amore.

In attesa degli sviluppi, Can Yaman si prepara ad affrontare al meglio le nuove avventure professionali che lo vedranno protagonista sul piccolo schermo.

L'attore turco, infatti, è stato scelto come protagonista maschile della nuova fiction Mediaset dal titolo "Viola come il mare", le cui riprese cominceranno il prossimo settembre: la messa in onda è prevista per il 2022 in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset. Da febbraio, invece, l'attore sarà sul set dell'atteso remake di Sandokan.