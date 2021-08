Che fine ha fatto Can Yaman? E' questa la domanda che si stanno ponendo i tantissimi fan dell'attore turco, protagonista di svariate serie tv di successo trasmesse anche su Canale 5. Da un bel po' di giorni, ormai, l'attore non si fa più vedere sui social e da circa un mese ha smesso di aggiornare i fan anche sui vari spostamenti di questa estate. La situazione sembra essere precipitata dal momento in cui si sono diffuse le voci della crisi in corso con Diletta, alimentate anche dall'assenza di Can al compleanno della conduttrice.

In queste ore, però, delle segnalazioni hanno fatto chiarezza su Can: il divo turco si trova ancora in vacanza, ma senza Diletta.

Il silenzio di Can Yaman: che fine ha fatto il divo delle soap?

Nel dettaglio, da circa un mese si rincorrono voci legate ad una crisi e presunta rottura definitiva tra Can Yaman e Diletta, complice anche il fatto che i due non si mostrano più insieme sui social.

Entrambi sembrano aver scelto di intraprendere due percorsi totalmente differenti, al punto da trascorrere le vacanze ognuno per conto suo.

Il colpo di scena finale, che sembrerebbe confermare la rottura tra i due, è arrivato in occasione della festa per il trentesimo compleanno di Diletta.

La conduttrice sportiva, infatti, in queste ore ha scelto di condividere gli scatti del suo party e tra i vari invitati non compare il divo turco.

Can Yaman, quindi, non ha preso parte ai festeggiamenti e la sua assenza non è passata affatto inosservata.

La segnalazione su Can Yaman in vacanza senza Diletta

Ma dove si trova attualmente l'attore turco? Da un po' di giorni ormai, non da più notizie sui social: l'ultimo post ufficiale è quello in cui ha annunciato la sua presenza nel cast della nuova fiction "Viola come il mare" che sarà in onda prossimamente in prime time su Canale 5.

L'attore, quindi, sembra aver deciso di non dare informazioni sugli spostamenti che sta compiendo in questa parte finale dell'estate ma non mancano le segnalazioni social.

L'ultima arriva dal profilo ufficiale Instagram dell'esperta di Gossip Deianira Marzano, la quale ha postato una serie di scatti che vedono protagonista Can Yaman, risalenti a ieri sera.

L'attore turco si trova in Sardegna

L'attore turco è stato prima beccato in aeroporto, mentre concedeva uno scatto ad un fan, successivamente poi è stato paparazzato in compagnia di alcuni fan in Sardegna.

Il protagonista di DayDreamer e Mr Wrong, quindi, attualmente si trova in Costa Smeralda, dove sta trascorrendo delle giornate di relax in compagnia del suo fido amico Roberto ma senza Diletta Leotta.

Un ultimo periodo di relax per l'attore che, da metà settembre, tornerà sul set per girare le puntate della fiction "Viola come il mare".