Si continua a parlare di crisi e rottura in corso tra Can Yaman e Diletta Leotta, la coppia più chiacchierata di questa estate 2021. I due sono stati al centro del Gossip in questi mesi, tra paparazzate e avvistamenti vari, fino ad arrivare al punto in cui hanno fatto perdere le loro tracce.

Da un po' di settimane, ormai, Can e Diletta non si mostrano più insieme e stanno trascorrendo le vacanze da separati. L'ennesimo indizio della presunta rottura arriverebbe dalla festa per il trentesimo compleanno della conduttrice, la quale ha postato dei video sui social in cui non era presente l'attore turco.

La festa di compleanno di Diletta senza Can Yaman

Diletta Leotta, durante la serata di Ferragosto, ha postato sul suo profilo Instagram delle Stories in cui mostrava ai fan i preparativi in vista della sua festa di compleanno (che cade il 16 agosto).

Tra le varie persone inquadrate è stato possibile scorgere alcuni familiari della conduttrice, tra cui il fratello Mirko, ma mai l'attore turco non è comparso in nessun filmato.

Nel corso della serata si sono rincorse voci legate ad una possibile presenza di Can Yaman tra gli invitati al party per i trent'anni della conduttrice.

Il retroscena sulla festa di compleanno di Diletta Leotta

Qual è a questo punto la verità? A fare un po' di chiarezza ci ha pensato Alessandro Rosica che, sui social, ha smentito l'indiscrezione legata ad un'eventuale presenza dell'attore turco alla festa di compleanno di Diletta.

"Ma ancora con questa bufala di Can Yaman alla festa di Diletta? Si sono lasciati, lo capite o no?", ha sentenziato Rosica sui social. Questi, già nelle scorse settimane, era stato tra i primi ad annunciare la fine della relazione tra le due celebrità.

Can Yaman, sul suo profilo Instagram, non ha postato nessuna Stories che potesse far pensare al fatto che fosse tra gli invitati al compleanno della conduttrice sportiva di Dazn.

Il silenzio social di Can Yaman e Diletta: la rottura sembra essere scontata

Insomma, il mistero si infittisce sempre di più, e ormai ci sarebbero pochi dubbi su una crisi nel rapporto fra Yaman e Leotta.

Fino ad oggi, però, entrambi hanno scelto la strada del silenzio: infatti, nonostante le voci parlino con sempre maggiore insistenza di una rottura, nessuno dei due è intervenuto per commentare i rumors.

Stanno ignorando anche i commenti dei fan che chiedono spiegazioni su questa storia d'amore che sembra essere già naufragata.