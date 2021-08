La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta continua a essere al centro dell'attenzione mediatica del momento. Tra i due, però, sembrerebbe che la situazione non sia delle migliori, dato che ormai da un po' di settimane non si fanno vedere più insieme. L'ennesima prova del fatto che tra i due ci sia aria di crisi, arriva dall'assenza di Can Yaman alla festa della conduttrice sportiva. Eppure le indiscrezioni rivelano che l'attore turco sarebbe pronto a riconquistare di nuovo la sua fidanzata, malgrado la lontananza di questo momento.

Aria di crisi tra Diletta Leotta e Can Yaman

Nel dettaglio, le ultime di Gossip sulla coppia Can-Diletta, rivelano che l'attore non ha presenziato alla festa di compleanno della conduttrice.

La prova ufficiale è arrivata dalle foto che la stessa Diletta ha scelto di condividere sui social: un carousel di circa dieci scatti dove, tuttavia, non compare mai l'attore turco con il quale faceva coppia fissa fino a poco tempo fa.

La crisi tra i due, quindi, sarebbe confermata e l'assenza di Can Yaman alla festa di compleanno della conduttrice non è passata affatto inosservata.

Eppure, stando agli ultimi retroscena che arrivano dalle pagine della rivista di gossip Di Più Tv, Can Yaman non vorrebbe affatto gettare la spugna così facilmente.

Il sex symbol turco vorrebbe riconquistare di nuovo la conduttrice

Sembrerebbe, infatti, che il divo turco sarebbe pronto a rimettersi in gioco e a riconquistare di nuovo il cuore della bella Diletta, che nel frattempo preferisce non rilasciare alcun tipo di dichiarazione o commento social su quanto starebbe succedendo con il suo fidanzato.

Come si evolverà la situazione tra i due? Can Yaman si impegnerà con tutto se stesso per cercare di tornare ad avere un posto importante nella vita della celebre conduttrice sportiva?

In attesa di scoprire quali saranno le decisioni future della coppia più chiacchierata e seguita di questa estate, Can Yaman si sta concedendo un ultimo periodo di vacanza, prima di ritornare di nuovo ai suoi numerosi impegni lavorativi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Vacanza in Sardegna per Can Yaman e Diletta torna a lavoro

Il divo turco, in queste ore, è stato paparazzato di nuovo in Sardegna, in Costa Smeralda, dove ha concesso un po' di foto alle ammiratrici che lo hanno beccato in vacanza.

Al suo fianco, però, non c'era Diletta Leotta. Del resto, da questo weekend la conduttrice dovrà tornare di nuovo sui campi di calcio per raccontare il campionato di Serie A 2021/2022, che riparte proprio in questi giorni con le partite della prima giornata.

Diletta sarà uno dei volti di punta della piattaforma Dazn, che si è assicurata l'esclusiva per ben tre anni dei diritti del campionato.