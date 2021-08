La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta è già terminata? È questa la domanda che si pongono i tantissimi fan della coppia più discussa del momento, i quali ormai da un bel po' di settimane non si fanno vedere insieme. Can e Diletta stanno portando avanti le loro vite da single: lei in vacanza con amici e familiari, lui si divide tra la Sardegna e un tour in giro per l'Italia. I due non stanno passando insieme questa seconda parte dell'estate, dopo il viaggio in Turchia, e spunta l'ipotesi che il loro amore fosse costruito ad arte.

Si parla di storia finta tra Can e Diletta Leotta

Nel dettaglio, Can Yaman e Diletta Leotta hanno fatto perdere le loro tracce come coppia, ai numerosissimi fan che li seguono sui social.

Ormai non si mostrano più l'uno al fianco dell'altro da oltre quindici giorni e questa lontananza, non ha fatto altro che alimentare i sospetti legati ad un addio definitivo.

Della coppia Can-Diletta se ne è parlato anche nel programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini.

Nel corso del talk show, infatti, è spuntata l'ipotesi secondo la questa questa storia d'amore potesse essere costruita ad arte, dato che i due durante i vari spostamenti che hanno fatto nei mesi in cui sono stati insieme, avevano sempre al loro fianco dei paparazzi pronti ad immortalarli.

Il silenzio social di Can Yaman e Diletta

Insomma i dubbi e i sospetti sulla coppia Can-Diletta non si sono affatto acquietati e dopo che hanno fatto perdere le loro tracce di punto in bianco, si torna a parlare di love story finta.

I due, però, nonostante queste voci e le indiscrezioni poco carine nei loro confronti, continuano a perseguire la strada del silenzio.

Sui social, infatti, mantengono il riserbo assoluto e non parlano minimamente di questa chiacchieratissima rottura.

In attesa di scoprire se, nel corso delle prossime ore, i due protagonisti del Gossip del momento decideranno di far chiarezza sulla loro relazione e su quanto starebbe accadendo, in questi giorni Can Yaman è tornato ad essere attivo sui social per annunciare i suoi nuovi imminenti progetti lavorativi.

I nuovi impegni tv di Can Yaman: sarà sempre più protagonista su Canale 5

L'attore turco, infatti, ha svelato che sarà il protagonista maschile di una nuova serie televisiva destinata alla prima serata di Canale 5, nella prossima stagione tv.

Trattasi di "Viola come il mare", la nuova fiction che vedrà protagonista Can Yaman al fianco di Francesca Chillemi, l'attrice ed ex Miss Italia, considerata una delle più talentuose presenti in circolazione.

Nel 2022, inoltre, cominceranno anche le riprese del remake di Sandokan, la serie tv kolossal che vedrà protagonista Yaman al fianco dell'attore e collega Luca Argentero.