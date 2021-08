Can Yaman e Diletta Leotta sono già in crisi? Questa la domanda che si pongono i tantissimi fan dell'attore turco, protagonista di svariate serie di successo in onda sulle reti Mediaset. Da un po' di settimane, infatti, Can e Diletta non si mostrano più insieme sui social: i due sembrano aver intrapreso due strade differenti. Intanto, sulle pagine di Nuovo Tv, sono apparsi nuovi scatti della coppia, beccati insieme durante quello che sembra essere l'ultimo periodo di vacanza trascorso insieme prima di questa presunta crisi che starebbe mettendo a repentaglio il loro rapporto sentimentale.

Si parla di forte crisi per la coppia Can Yaman - Diletta Leotta

Nel dettaglio, dopo il viaggio in Turchia, durante il quale Can ha avuto modo di presentare la sua nuova fidanzata Diletta Leotta ai vari familiari, sembrerebbe che tra i due fidanzati sia calato il gelo.

Da un po' di settimane, ormai, non si mostrano più insieme sui loro profili social: Diletta Leotta ormai condivide solo scatti in compagnia delle sue amiche oppure foto che la ritraggono in Sicilia assieme ai suoi amati genitori.

Can Yaman, invece, si destreggia tra la Sardegna e la Campania, dove è stato beccato nel corso degli ultimi tempi, quando si parlava già di crisi in corso con la sua fidanzata.

Gli scatti di Diletta e Can insieme prima della crisi

In queste ore, però, sono emersi nuovi scatti della coppia Can-Diletta, in cui i due appaiono ancora felici e innamorati insieme.

Sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, sono state pubblicate le foto di una paparazzata che vede coinvolti proprio i due protagonisti del Gossip di questa estate 2021.

Can e Diletta sono stati beccati a Portovenere, in barca, mentre si concedevano effusioni e qualche coccola. Gli scatti risalirebbero al periodo in cui tra i due tutto procedeva ancora nel migliore dei modi e non si parlava ancora di crisi.

A distanza di un po' di giorni, invece, la situazione sarebbe nettamente cambiata, al punto che la conduttrice sportiva non porterebbe più neppure il prezioso anello di fidanzamento che le venne regalato da Yaman.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I nuovi impegni professionali di Can Yaman

Cosa succede tra i due? Sarà davvero finita oppure no? Al momento, sia Can che Diletta preferiscono non commentare questi rumors e, sui loro profili social, non rispondono alle domande dei tantissimi curiosi.

Nel frattempo, però, Can Yaman su Instagram ha annunciato i suoi nuovi progetti professionali.

Il divo delle soap turche, a settembre comincerà le riprese della nuova fiction "Viola come il mare", destinata alla prima serata di Canale 5 e poi nel 2022 sarà la volta di Sandokan, la cui realizzazione è slittata ufficialmente al prossimo anno.