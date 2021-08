Can Yaman è molto amato in Italia e, negli ultimi giorni, è finito al centro del Gossip per via di un selfie con un'ex allieva di Amici. Martina Stavolo, infatti, cantante dell'ottava edizione del talent di Maria De Filippi, ha pubblicato uno scatto, sul suo profilo Instagram, in compagnia dell'attore di Istanbul. La psicologa romana ha ironizzato sull'incontro con il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno ed ha ricevuto decine di commenti dalle fan di Can.

Can Yaman fa un selfie con Martina Stavolo

Can Yaman è ritornato a Roma, dopo una vacanza in Sardegna.

Nella serata di giovedì 5 agosto, Martina Stavolo ha pubblicato uno scatto sui social, abbracciata all'attore di Istanbul, localizzandosi in un locale di Fiumicino. La cantante di Amici ha commentato l'incontro con Can, facendo una battuta: ''Mamma, lo porto a Natale, ok?''. La frase ironica della psicologa romana ha scatenato la reazione delle fan del futuro interprete di Sandokan, che hanno invidiato la fortuna di Martina, per avere potuto scattare una fotografia con il loro beniamino.

La reazione dei fan di Can Yaman per il selfie con Martina Stavolo

Una follower ha scritto sotto lo scatto di Martina Stavolo: ''Ma Can è mio marito. Che ci fai con lui?''. La psicologa ha risposto alla battuta, ironizzando: ''Giuro, solo un caffè'''.

Un'altra fan dell'attore di Istanbul ha commentato lo scatto, scrivendo: ''Mamma gli preparerebbe il mondo da mangiare''. Un'altra ragazza ha replicato: ''Vengo pure io a Natale''. Una signora invece ha scritto all'ex allieva di Amici: ''Prima di portarlo via il nostro bellissimo Can Yaman, dovresti chiedere a noi fan, mamme e nonne, chissà se ti diamo il permesso''.

Can Yaman dopo le vacanze si prepara per Sandokan

Dopo le vacanze trascorse lontano da Diletta Leotta in Puglia, Campania e Sardegna, Can Yaman è rientrato a Roma. L'attore di Istanbul, infatti, ha diversi progetti in cantiere. Qualche giorno fa il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno ha iniziato la vendita del suo profumo sul suo sito web.

Inoltre, Can sarà prossimamente impegnato con le riprese di Sandokan. In una storia Instagram, Yaman ha mostrato un dipinto con la locandina della nuova serie dove interpreterà la Tigre della Malesia, in cui annunciava l'uscita per ottobre. Can sta tenendo quindi aggiornati i suoi sostenitori, riguardo i suoi progetti professionali, ma sta tacendo sulla sua vita privata. Al momento, infatti, non è ancora chiaro se il fidanzamento fra l'attore di Istanbul e Diletta Leotta sia realmente finito, perché nessuno dei diretti interessati ha smentito o confermato le voci sul loro conto.