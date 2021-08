Can Yaman non è più il divo assoluto delle soap turche in onda su Canale 5. Dopo la chiusura di Mr Wrong - Lezioni d'amore, la soap opera in onda questa estate in prima visione assoluta e accolta con discreti risultati dal punto di vista auditel, Can Yaman ha ceduto lo scettro ad altri attori turchi che lo hanno rimpiazzato egregiamente. È questo il caso di Kivanc Tatlitug, il nuovo divo turco protagonista della soap Brave and Beautiful, che sta conquistando sempre più il gradimento degli spettatori Mediaset.

Il nuovo re della soap arriva da Brave and Beautiful: perde 'potere' Can Yaman

Nel dettaglio, dopo la fine di Mr Wrong con Can Yaman, Mediaset scelse di rimpiazzare il divo turco con un altro prodotto proveniente sempre dalla Turchia.

Trattasi della soap Brave and Beautiful, in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 14:45 che ha saputo conquistare fin dalla prima puntata, il gradimento del pubblico.

Con una media di oltre 1,8 milioni di spettatori al giorno e uno share che ha toccato anche il 19% in daytime, la soap che ruota intorno alle vicende della coppia Cesur-Suhan, non ha fatto rimpiangere per nulla i dati auditel di Mr Wrong, che al contrario non ha brillato in termini di share.

Ascolti deludenti per l'ultima soap con Can Yaman

La media di ascolti dell'ultima soap con Can Yaman, infatti, è stata decisamente deludente, soprattutto in prime time, dove si è fermata ad una drastica soglia di appena 1,4 milioni di spettatori a settimana con uno share che è crollato anche all'8%.

Insomma numeri decisamente distanti da quelli che Can, riusciva a registrare un tempo con Bitter Sweet e DayDreamer, entrambe molto seguite dal pubblico di Canale 5.

E così, al suo posto ecco che è arrivato il nuovo divo turco: l'attore Kivanc, 37 anni, è un'ex promessa della pallacanestro. Ha dovuto chiudere in fretta e furia la sua carriera dopo un infortunio che lo ha costretto a dedicarsi ad altro, tra cui la recitazione.

L'attore di Cesur sta conquistando il pubblico di Canale 5

Nel 2002 venne eletto anche come "Miglior modello della Turchia" e qualche mese più tardi riuscì a trionfare come "Miglior modello del mondo".

Dopo una carriera da modello, l'attore di Cesur in Brave and Beautiful tornò in patria e si dedicò ampiamente alla recitazione.

Il grande successo è arrivato proprio con la soap in onda attualmente anche in Italia, che lo ha incoronato come nuovo "re delle soap" del primo pomeriggio.

Can Yaman, però, può stare tranquillo: in Italia, infatti, sono arrivo nuovi importanti progetti che lo riguardano e proprio in questi giorni è stata annunciata la sua presenza nel cast della fiction Viola come il mare, destinata alla prima serata di Canale 5.