Can Yaman è finito al centro del Gossip per via di un post pubblicato su Twitter da Tolga Güleç. Nella giornata di domenica 1° agosto, infatti, l'attore trentanovenne ha attaccato su Twitter un personaggio famoso che, anziché preoccuparsi degli incendi in Turchia e della situazione drammatica che si sta verificando negli ultimi giorni, passerebbe il tempo sui social a condividere fotografie dei suoi muscoli. Tolga non ha specificato il nome della persona a cui era indirizzata la frecciatina ma, in rete, si è ipotizzato che si sia trattato di un attacco diretto nei confronti di Can Yaman.

Tolga Güleç lancia una frecciatina che potrebbe essere rivolta a Can Yaman

Negli ultimi giorni in Turchia si sono verificati molti incendi e diversi attori si sono mobilitati sui social per esprimere solidarietà su quanto stava accadendo e chiedere aiuti. Anche Demet Özdemir ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, in cui ha messo al corrente dei 112 incendi che hanno colpito il suo paese. Can Yaman, invece, al momento, non ha pubblicato ancora nulla a riguardo. L'attore Tolga Güleç, a causa dell'assenza di messaggi di solidarietà verso la sua nazione sul profilo social del protagonista di DayDreamer, potrebbe avere lanciato una frecciatina diretta proprio a lui.

Il tweet di Tolga Güleç potrebbe essere rivolto a Can Yaman

Tolga Güleç ha condiviso sul suo account Twitter un messaggio, parlando di un personaggio famoso, che avrebbe un'importante influenza sui social, che non avrebbe espresso nessun commento su ciò che sta accadendo in Turchia. Tolga ha scritto un post e, traducendo il messaggio ha affermato che ci sarebbe un connazionale che continuerebbe a mostrare le sue foto nudo, per mostrare i muscoli e non avrebbe usato i social per parlare degli incendi che hanno colpito la sua nazione.

Inoltre Güleç ha anche affermato: ''Dai un contributo a questo mondo!''.

Sui social si pensa che Tolga Güleç abbia lanciato una frecciatina a Can Yaman

Il tweet di Tolga Güleç ha fatto il giro del web e, fra le varie ipotesi circolate, sembrerebbe fare riferimento a Can Yaman. L'attore trentanovenne, infatti, ha proseguito affermando di non volere rivelare il nome del connazionale, ma ha indicato che la persona in questione avrebbe milioni di persone che lo seguono sui social e non avrebbe intenzione di dire l'identità del personaggio, per non subire attacchi dai suoi fan.

Anche un account social di celebrità turche, ha ipotizzato che le parole di Tolga Güleç siano rivolte proprio a Can Yaman. Non resta che attendere un po' di tempo, per vedere se, dopo le affermazioni del collega, Can pubblichi un post per esprimere la sua solidarietà alla Turchia, come fatto anche dalla collega Demet Özdemir.