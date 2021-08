Can Yaman è al centro del Gossip dall'inizio del 2021, da quando si è trasferito in Italia e si è fidanzato con Diletta Leotta. Il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno, negli ultimi giorni si è recato in Serbia e ha condiviso con i suoi follower alcuni video e fotografie sul suo profilo Instagram. In base a quanto mostrato sui social, sembrerebbe che l'attore di Istanbul si sia divertito a Belgrado e Alessandro Rosica ha commentato lo spirito festaiolo di Can, rivelando che non sarebbe una novità. Nel frattempo, Yaman ha ringraziato i fan per l'ospitalità che gli hanno riservato durante la permanenza all'estero.

Can Yaman entusiasta per il viaggio in Serbia: il commento di Rosica

Can Yaman ha condiviso sui social alcuni momenti che ha trascorso in Serbia. In particolar modo, l'attore ha inserito fra le sue storie Instagram alcuni filmati della serata che ha trascorso sabato 28 agosto in un club di Belgrado. La serata all'interno del club è stata all'insegna di balli, spettacoli e incontri con i suoi fan. Nella serata di domenica 29 agosto, Alessandro Rosica ha chiesto ai suoi follower cosa stessero facendo e, un suo fan gli ha risposto che stava leggendo i commenti riguardo le serate di Can in Serbia e l'esperto di gossip ha espresso la sua opinione in merito.

Can Yaman sarebbe un festaiolo: il retroscena di Rosica

Leggendo il messaggio del suo follower, Rosica ha parlato del modo di fare di Can Yaman. A tal proposito, Alessandro ha affermato: ''Che c'è da leggere? Can è sempre stato un festaiolo. Non lo scopriamo di certo oggi''. Il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo viaggio e le notti trascorse a Belgrado, definendole: ''Senza fine''.

Inoltre, l'attore turco ha scritto altri commenti sulle serate, affermando: ''Ragazzi sapete come divertirvi in Serbia''.

I ringraziamenti di Can Yaman per i fan serbi

Can Yaman ha ringraziato inoltre i fan serbi per l'accoglienza che hanno avuto nei suoi confronti, dedicando anche un filmato per esprimere gratitudine nei loro confronti.

L'attore di Istanbul ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram, mentre era circondato da una folla che gli chiedeva selfie e ha concesso alle persone di fare fotografie abbracciati, affermando di avere conosciuto bellissime persone. Al momento non è chiara quale sia la prossima destinazione in cui si recherà Can. L'unica cosa certa è che Yaman riceverà un premio a Venezia il 5 settembre, in occasione del Filming Italy Best Movie award. Non resta pertanto che attendere per vedere se l'attore turco si recherà subito in Veneto o se farà tappa da qualche altra parte.