Can Yaman continua a essere al centro dell'attenzione mediatica non solo per la sua chiacchieratissima storia d'amore con la conduttrice Diletta Leotta. In queste ore, infatti, sta circolando sul web un video in cui si vede il divo turco trattare in malo modo una fan che, dopo averlo riconosciuto, si avvicina per chiedergli probabilmente una foto. Un gesto che non è passato inosservato, dato che già in passato l'attore era finito al centro delle polemiche per alcune brutte uscite nei confronti dei fan.

Il gesto di Can Yaman nei confronti di una fan

Nel dettaglio, a diffondere il video di questa vicenda è stata l'esperta di Gossip Deianira Marzano.

Sul suo profilo Instagram, infatti, ha postato il filmato in cui si vede chiaramente che Can Yaman, in vacanza in Sardegna col suo amico Roberto, viene avvicinato da una fan in possesso di un cellulare, col quale probabilmente voleva scattare una foto.

L'attore turco però, visibilmente infastidito per essere stato disturbato durante la sua passeggiata in riva al mare, manda via in malo modo la ragazza, scostandosi anche nel momento in cui la fan prova a toccarlo.

La fan mandata via in malo modo da Can

Insomma, sembrerebbe proprio che Can Yaman fosse adirato più del solito, al punto da sottrarsi alle richieste della sua ammiratrice.

Un video che non è passato inosservato anche se, va detto, che nei giorni scorsi sono circolati anche diversi filmati di Can che con grande gentilezza non si sottratto alle richieste dei fan di scattare dei selfie ricordo.

In attesa di scoprire se Can Yaman replicherà a questa brutta uscita nei confronti della sua fan e farà chiarezza su quanto è successo, si continua a parlare di crisi e rottura definitiva con la conduttrice sportiva Diletta Leotta.

La rottura tra Can Yaman e Diletta Leotta: lui assente al compleanno della conduttrice

Ormai, da circa un mese, i due non si fanno vedere più insieme e recentemente l'attore non ha preso parte neppure alla festa di compleanno di Diletta.

A confermare la sua assenza ci ha pensato la stessa conduttrice, nel momento in cui ha pubblicato sui social una carrellata di foto della sua festa di compleanno, dove non compare l'attore turco.

Tuttavia, sia Can che Diletta continuano a mantenere il silenzio su questa vicenda. Sebbene ormai la rottura sia visibile e chiara a tutti i fan che li seguono, i due preferiscono non sbilanciarsi più di tanto e continuano le loro vite, come se non stesse accadendo nulla.

Al più presto faranno chiarezza e romperanno questo muro di silenzio per raccontare ai fan cosa è successo?